“Decirle a los hinchas del Tolima y los que viajaron desde Bogotá para acompañar a Millonarios, me presento para pedir disculpas, me dejé llevar de las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol, pero son emociones que no son correctas, porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia, hay que llevar la fiesta del fútbol en paz”, comenta en una parte del video el seguidor pijao.

De igual forma, Montenegro hizo un llamado a los hinchas y jugadores, “hay que entender que las provocaciones de un lado y otro terminan de mala manera, y dañan el espectáculo, al que asisten niños, adultos mayores, familias”.

Publicidad

El hincha exaltó que sentía mucho que “por un error mío no debían parar el partido, y más porque la Policía Nacional estaba dispuesta a garantizar la seguridad para que el juego se desarrollara, pero esa es la consecuencia de un acto malo”.