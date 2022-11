“Yo haría cambios muy radicales, que la gente diría: no, esto no lo podemos hacer así. En la prórroga, por ejemplo, tú quieres ver cosas distintas. Ya llevan 90 minutos y has empatado. En la prórroga eres 11 contra 11 y no se desencalla el partido. Yo propondría que en cada minuto del tiempo extra vayas sacando a un jugador de cada equipo, hasta que se queden 1 contra 1”, dijo el ex futbolista del F.C Barcelona, que jugó su último partido como profesional el fin de semana en el duelo entre el cuadro “culé” y Elche.