Con nuevo técnico, Puerta debuta en la Superliga de Grecia; conozca la jornada de los futbolistas colombianos este sábado

El estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo será el recinto donde Gustavo Puerta haga su debut en la Superliga de Grecia con el club más laureado del fútbol helénico, Olympiacos, cuando enfrenten al OFI Creta este sábado 12 de septiembre a partir de las 11:00 a.m. con transmisión de Claro Sports.
Para este duelo no solo se estrena el volante cafetero, también lo hará el vasco Imanol Alguacil como director técnico del equipo rojiblanco tras la salida del español José Luis Mendilibar, siguiendo así la línea de estilo español que tanto le agrada al dueño del club, Evangelos Marinakis.
“Olympiacos FC anuncia el inicio de su colaboración con el entrenador Imanol Alguacil. Nacido el 4 de julio de 1971 en Orio, en el País Vasco, es un hombre de la casa de la Real Sociedad, club al que ha estado vinculado durante años tanto como futbolista como entrenador”, escribió el club en un comunicado.
Gustavo Puerta, por su parte, viene de anotar en el sufrido triunfo del cuadro de El Pireo ante el Volo por 3-2 el pasado martes 9 de septiembre en la Copa de Grecia.