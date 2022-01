Cuando Amanda Sánchez Toro llega al complejo acuático César Zapata, se roba la atención. Compitiendo siempre destaca en su categoría (10 años), y por fuera del agua despliega su talento en el canto. Desde los seis meses de edad, comenzó a nadar bajo la orientación de su padre en Caucasia y no ha parado. La pequeña encontró un equilibrio entre el deporte acuático y su otra gran pasión, el canto. “A mí me gusta cantar algo lindo que me haga sentir bien conmigo misma, pero no dejo de lado la natación porque quiero destacar en todos los aspectos”, dice la talentosa antioqueña. (*Especial-Juan Esteban Monsalve, Los Paisitas).