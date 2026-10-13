Falcao ya tiene su lugar entre las leyendas del Atlético de Madrid

El homenaje representa un reconocimiento a la huella que dejó el samario durante su paso por el conjunto rojiblanco, entre 2011 y 2013, cuando se consolidó como uno de los delanteros más destacados del fútbol europeo y conquistó tres títulos con el equipo.

Radamel Falcao García ya tiene un lugar en el Paseo de Leyendas del Atlético de Madrid. El delantero colombiano fue incluido entre los 17 futbolistas elegidos para recibir este reconocimiento, luego de una votación en la que participaron más de 47.000 socios de la institución española.

La inclusión de Falcao tiene un significado especial, pues el atacante había quedado por fuera del paseo original debido a que no cumplía el requisito de disputar al menos 100 partidos oficiales con el club. Durante su etapa en Madrid jugó 91 encuentros y marcó 70 goles, cifras que no le permitieron ingresar bajo las condiciones iniciales.

Una etapa inolvidable

Durante sus dos temporadas con el Atlético de Madrid, Falcao anotó 70 goles y fue protagonista en la consecución de la Europa League de 2012, la Supercopa de Europa de ese mismo año y la Copa del Rey de 2013. Su rendimiento lo convirtió en uno de los grandes referentes ofensivos de la era del técnico Diego Simeone.

Uno de sus momentos más memorables ocurrió en la final de la Europa League de 2012, cuando marcó dos goles en la victoria 3-0 frente al Athletic Club de Bilbao. Meses después, también brilló en la Supercopa europea contra el Chelsea, al que le anotó tres tantos en el triunfo 4-1 del equipo español.

Respaldado por los hinchas

La renovación del espacio permitió elegir a 17 figuras históricas del Atlético mediante una votación que convocó a más de 47.000 socios. Falcao quedó incluido junto a nombres emblemáticos como Fernando Torres, Luis Aragonés, Diego Simeone, Diego Godín y Diego Forlán.

Ligado a la historia

Así, el nombre de Radamel Falcao García quedó ligado a la memoria histórica del club madrileño. Aunque su paso por el equipo fue relativamente corto, sus goles, sus títulos y sus actuaciones decisivas dejaron una marca que ahora tiene un reconocimiento permanente junto a otras grandes figuras de la historia rojiblanca.

La elección también refleja la conexión que Falcao construyó con la afición durante su estancia en Madrid. Su capacidad para aparecer en los partidos decisivos y su protagonismo en las competiciones internacionales lo convirtieron en uno de los referentes de una etapa importante para el Atlético, que encontró en el colombiano a un goleador determinante para competir frente a los principales clubes de Europa.