“Sabía que a mitad de año me tocaba presentarme de nuevo, me dije que si tenía la oportunidad de quedarme lo iba a hacer con todo el amor del mundo, iba a luchar por quedarme en Nacional y ganarme un puesto, por el momento las cosas van bien, pero toca seguir trabajando para que sigan mejorando”.

¿Por qué no se consolidó antes?

“Un factor primordial es la confianza, faltó un poco más, también de oportunidad. En lo personal era muy novato cuando llegué de Envigado, todo eso influyó, pero el ir a Santa Fe me ayudó mucho. La época con el profe Osorio me enseñó mucho, aprendí mucho de él, es un técnico muy estudiado, muy conocedor del fútbol y el paso por Santa Fe, con continuidad, me ayudó a crecer mucho”.

¿Cómo fueron sus inicios?

“Soy del barrio El Socorro de la Comuna 13 de Medellín. Desde los 8 años entré a la escuela de Envigado y pasé al equipo del Ponyfútbol, después sub-13, sub-14, sub-15, hasta llegar a la sub-20. Allí no tuve mucha oportunidad. En Envigado me dijeron que no me iban a subir al profesional pero querían seguir contando conmigo y acepté la propuesta. En la segunda etapa me lesioné de meniscos, me debían operar y no tenía contrato, me tocó por la EPS. Me lesioné en marzo y me operaron en agosto, volví a entrenar en noviembre. Fue un año en el que no pude participar, pero el presidente del equipo, Ramiro Ruiz, me dijo que si quería repetir sub-20 y le dije que sí y al año siguiente, en agosto, debuté como profesional”.

¿Qué le dicen los nombres de Luz Elena Betancur y Ramón Alonso Moreno?

“Mis abuelos, los viejos son mi vida. Las personas que siempre me apoyaron en el proceso hasta llegar al fútbol profesional. Nunca faltaban a un partido, me acompañaban los dos, a ellos les debo mucho, porque me criaron y me inculcaron siempre el fútbol, me respaldaron que fue lo más importante y aquí tienen un buen representante de lo que me enseñaron”.

Ellos fueron testigos de un milagro con usted cuando era bebé, cuéntenos sobre esa anécdota...

“Cuando tenía 8 meses sufrí un accidente, mi mamá estaba trabajando y mis abuelos sí estaban. Mi tía salió de la casa y me dejó la puerta de seguridad abierta entonces yo salí detrás en el caminador y me tropecé, rodé por unas escalas que recién estaban construyendo y me enterré un clavo en el cráneo, por el lado de la cabeza del clavo. Cuando me llevaron a urgencias y me estaban limpiando la sangre la gaza se enredaba en algo y los doctores descubrieron el clavo incrustado en la cabeza en una resonancia. Hasta a mis abuelos los investigaron por tentativa de homicidio, creyendo que ellos querían hacerme daño, pero bueno, se produjo un milagro de Dios y acá estamos”.

¿No tiene ninguna secuela?

“Dijeron que un milímetro más, para cualquier lado, y ese día hubiera fallecido. Me he hecho todos los controles y hasta hoy, que tengo 26 años, secuelas no hay”.

¿Qué hace en los tiempos libres?

“En las tardes, cuando llego de entrenar, siempre trato de hacer siesta, ya después me levanto y juego con mi hija. Me gustan muchos los videojuegos, me pongo a jugar en el computador. Como estoy viviendo en Marinilla, a veces me voy para El Socorro y comparto allá con los amigos y mi mamá. También descanso bastante”.

¿Cómo se llama su hija y qué edad tiene?

“Se llama Antonela Moreno Galeano, va a cumplir 4 años el 22 de noviembre y le gusta mucho el fútbol, la veo muy entusiasmada, le encanta, siempre que me ve con la ropa de presentación me dice: ‘Papá vamos pal gol’ y le gusta jugar mucho con el balón. Si se decide por ese camino tendrá un papá que la va a apoyar, desde que ella sea feliz eso es lo que uno quiere”.

Dicen que en un divorcio los que sufren son los hijos, ¿qué opina de ese distanciamiento entre la hinchada y los directivos?

“Es un tema complejo y ojalá puedan dialogar y organizar, nosotros estamos en el medio y simplemente nos dedicamos a trabajar. Nos toca dejarlo a un lado, seguir compitiendo, trabajando. Nunca vamos a querer perder un partido, pero el fútbol es así, a veces se pierde, otras se gana, te levantas al siguiente día, entrenas, mejoras y vuelves a competir. Ojalá arreglen las diferencias y vivamos la fiesta como se debe, que todos echemos para el mismo lado”.