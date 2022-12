¿Qué le gustó de Qatar y qué no?

“Me gustó el momento del año en el que se hizo, incluso hasta el clima fue benévolo, la temperatura fue mucho mejor de lo que se pensaba, los horarios no generaron problemas, las canchas estuvieron en excelente estado, y la infraestructura ha estado correcta. No encuentro algo que no me haya gustado, todo estuvo bastante bien”.

¿Brasil tenía para llegar más lejos?

Publicidad

“Fueron las circunstancias las que lo dejaron afuera, pero no creo que deban sentirse mal cuando quedaron eliminados siendo fiel a su estilo e identidad. Lo que sí los pudo afectar es que de pronto creyeron que el fútbol solo tiene una fase, la ofensiva y, sobre todo, cuando se juegan torneos cortos, porque en estos es necesario pensar en saber atacar y saber defender”.

¿Qué opina de lo que será el próximo Mundial con 48 equipos?

“Habrá que vivirlo y experimentarlo, pero se me antoja que son demasiados equipos. En la práctica es cuando uno se dará cuenta si vale la pena o no, si es una situación más política que otra cosa, o si de verdad le puede ayudar al fútbol”.

Publicidad

Para Suramérica serán 6 cupos y medio, ¿cómo analiza usted el trabajo que empezó Néstor Lorenzo con Colombia?

“Los resultados en los amistosos han sido positivos, pero más allá de eso me ha gustado la propuesta de juego. Me parece que tuvo un buen final de año. Hay que confiar en el jugador colombiano y la capacidad de quien lo dirige. He notado que Lorenzo tiene una buena comunicación y sinergia con los jugadores y eso me parece un buen inicio”.

¿Creció como técnico tras este Mundial?

“Sí, llevo 18 meses en Costa Rica y he aprendido mucho de fútbol, hoy soy mejor entrenador y eso se lo debo a este país. Sin embargo, me quedó la sensación de que quería algo más, que podíamos avanzar más allá de la fase de grupos”.