La derrota verdolaga no es responsabilidad del técnico Bodmer, porque aún ha tenido muy pocos días de trabajo, pero es otro duro golpe a los hinchas que no han podido saborear una victoria especial ante sus máximos rivales en la actual campaña.

El gol del Medellín llegó a los 32 minutos de juego, después de un error en salida de Ocampo, que perdió la pelota con Daniel Torres, esta le quedó a Pons que remató y le pegó a Felipe Aguirre, lo que descuadró al portero Castillo que no pudo evitar la caída de su portería.

Cuando se pensaba que la asistencia al Atanasio no iba a ser buena, porque los hinchas verdolagas habían disminuido su acompañamiento, sorpresivamente llegaron 28.860 personas al escenario deportivo.

Reviva aquí el minuto a minuto del partido:



¡Terminó el partido en el Atanasio Girardot! El DIM venció de visitante 1-2 a Nacional en el clásico antioqueño



Minuto 90: el juez central del partido adicionó cinco minutos de reposición en la segunda parte.



Minuto 88: el DIM ha encontrado espacios para aprovechar la velocidad de jugadores como Ánderson Plata debido a que Nacional se lanzó a atacar. Sin embargo, los atacantes como Luciano Pons no han estado claros, ni han contado con suerte al momento de definir. El argentino tuvo un buen remate, pero la pelota se estrelló contra el travesaño.

Minuto 82: después de la anotación del DIM, los futbolistas de Nacional se han mostrado un poco desesperados, mientras que el DIM se ve más fluido y tranquilo con el ingreso del experimentado volante Yairo Moreno.

Minuto 77: ¡Gooooool de DIM! Daniel Torres marcó de penalti y puso el 1-2 en favor del Poderoso en el clásico antioqueño.



Minuto 74: el juez central del partido Wilmar Roldán sancionó un penalti a favor del Medellín después de que una pelota le pegara en la mano al defensa central Cristian Zapata.



Minuto 70: Nacional ha sido el equipo que más veces ha rematado al arco del rival en el partido. Los verdes lo han hecho en 17 oportunidades, mientras que el Medellín lo ha hecho 14 veces. Sin embargo, de esos remates solo 4 de los verdolagas han ido bajo los tres palos, mientras han exigido cinco veces a “Chipi Chipi”.



Minuto 65: desde que Nacional empató el partido sus jugadores se ven más animados, seguros y han intentado patear desde afuera para marcar e segundo tanto. Por su parte, desde que salió Brayan León, el Poderoso luce menos fuerte cuando ataca.



Minuto 58: ¡Goooooool de Nacional! Dorlan Pabón recibió fuera del área una pelota que le pasó Jefferson Duque y remató con fuerza de derecha. El partido está empatado a un tanto.



Minuto 55: en los primeros diez minutos del partido el Medellín se ha acercado con claridad al arco defendido por “Chipi Chipi”. Entre tanto, Nacional intenta contragolpear, sin fruto, para igualar el marcador del partido.

Minuto 50: el delantero del DIM Brayan León Muñiz salió en camilla de la cancha luego de haberse tirado al suelo aquejando un fuerte dolor en la rodilla de la pierna derecha. Al principio el jugador iba a ser sustituido por Diego Moreno, pero después reingresó.



¡Empezó el segundo Tiempo en el Atanasio Girardot!



¡Termina el primer tiempo del partido! El DIM vence 0-1 a Nacional con gol de Luciano Pons

Minuto 45+1: los jugadores Edwuin Cetré y Édier Ocampo se chocaron y quedaron tirados en el suelo, dando señales de fuerte dolor. Sin embargo, la situación no pasó a mayores y los futbolistas se reintegraron.



Minuto 45: en los últimos minutos el juego volvió a tomar dinamismo. Los dos equipos se han acercado con peligro al arco de su rival, pero les ha faltado claridad al momento de definir. Por otro lado, el juez central del partido adicionó tres minutos de reposición.



Minuto 40: los jugadores del cuadro rojo se tomaron confianza después de la anotación de Pons, que fue la cuarta que convirtió en esta Liga Betplay y la número 4 que le marcó a Nacional en los clásicos paisas que ha disputado desde que llegó a Colombia en enero de 2022. El Poderoso sigue arriba 1-0. José Luis Chunga también ha estado atento cada vez que los jugadores verdes lo han exigido.

Minuto 32: ¡Goooooool del DIM! Luciano Pons recibió una pelota de espaldas dentro del área, se volteó, remató de derecha, el balón pegó en un defensor de Nacional y terminó dentro del arco. Los rojos vencen 1-0 al conjunto verdolaga.



Minuto 30: en los últimos 15 minutos del partido la dinámica ha sido misma. Los dos equipos están reservados en la parte de atrás y se defienden con un amplio número de hombres, mientras que esperan que su rival de espacios para salir a contraatacar. Sin embargo, los conjuntos han rematado 15 veces al arco. 8 han sido de Nacional y 7 del Medellín. El juego sigue empatado 0-0.

Minuto 25: el juego está detenido debido a que el arquero del Nacional, Arlen Castillo, debió ser atendido por el cuerpo médico debido a que sintió un dolor en uno de sus tobillos. Por fortuna para el jugador la situación no pasó a mayores y el juego continuó sin problema.



Minuto 20: el juego bajó un poco el ritmo desenfrenado con el que arrancó. Cada vez que Nacional ataca, el DIM arma un bloque defensivo sólido que lleva a que los verdes hagan muchos toques, pero no se acerquen al arco defendido por Chunga. Entre tanto, cada vez que el Poderoso recupera el balón sale a contraatacar intentando aprovechar los espacios que deja “El Rey de Copas”.



Minuto 15: en los últimos minutos el juego ha estado parejo. La pelota ha rodado con velocidad y los dos equipos han generado acercamientos con peligro al arco de su rival. Sin embargo le ha faltado claridad a los atacantes para definir. El marcador sigue empatado 0-0.



Minuto 10: en lo que va del partido, Nacional ha dominado la pelota. De acuerdo con la estadística oficial del juego los verdes han tenido el 62% de la posesión del balón, mientras que el DIM aparece con el 38% restante.



Minuto 5: el juego ha estado parejo en los últimos minutos. El DIM se ha mostrado incisivo en ataque y se ha acercado más veces al arco defendido por Castillo, mientras que Nacional no ha tenido tantas oportunidades en ataque.



Minuto 2: el DIM salió con la intención de buscar el resultado desde el primer momento del partido. Aprovechando la velocidad de futbolistas como Ánderson Plata y Edwuin Cetré, el Poderoso ya se acercó con peligro dos veces al arco defendido por “Chipi Chipi” Castillo.