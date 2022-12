Tras derrotar 2-0 a la Selección de Marruecos, Francia se metió en su segunda final consecutiva en la Copa del Mundo de fútbol.

El cuadro galo, dirigido por Didier Deschamps, logró romper “el maleficio” de los campeones, que suelen ser eliminados en la primera ronda.



El elenco europeo, que fue el campeón del Mundial de Rusia en 2018, se enfrentará este domingo ante Argentina (10:00 a.m.) en la final del certamen que se celebra en Qatar.

Esta será la primera vez que estos dos equipos se cruzarán por el título de campeón mundial. Los galos consiguieron meterse a su cuarta final, mientras que los argentinos disputarán la sexta. Ambas selecciones han ganado dos Mundiales.



Por su parte, los africanos disputarán el próximo sábado, a partir de las 10:00 a.m., el duelo válido por el tercer y cuarto puesto frente a Croacia.

¿Cómo llegaron los equipos?



La Selección de Francia y Marruecos se enfrentan este miércoles a las 2:00 p.m. en partido correspondiente a la semifinal de la Copa del Mundo.

Marruecos llega motivado al encuentro luego de hacer historia al eliminar a Portugal y convertirse en la primera selección africana en una semifinal de la Copa del Mundo; mientras que Francia espera mantener su efectividad en ataque para vencer la dura defensa marroquí e instalarse en su segunda final de la Copa del Mundo consecutiva. De hecho es el vigente campeón.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:



Minuto 90+3: el seleccionado de Marruecos creó una jugada de ataque, llegó al borde del área, metió el centro, pero ninguno de sus atacantes pudo empujar la pelota.

Minuto 90: el juez central del partido adicionó seis minutos de reposición en el segundo tiempo.



Minuto 86: en los últimos minutos las cámara de la transmisión por televisión han ponchado a los aficionado marroquíes, quienes se han mostrado afligidos por no poder acceder a la final de la Copa del Mundo.



Minuto 84: cobro de tiro libre en favor del seleccionado marroquí que despejó la defensa francesa, que ha estado segura en los últimos minutos para despejar la pelota.



Minuto 82: después del segundo tanto que marcaron los franceses el ritmo del partido bajó.



Minuto 78: ¡Gooooool de Francia! El tanto lo anotó Rhandal Kholo Muani, el jugador que recién había entrado al partido.



Minuto 77: cambio en Marruecos. Sale el 15 e ingresa en 16. También hubo una modificación en el seleccionado francés. Salió Dembelé e ingresó en su lugar Kholo Muani.



Minuto 75: uno de los atacantes de la Selección de Marruecos se metió en el área francesa con velocidad, pero no pudo patear al arco porque la defensa gala lo dejó sin ángulo. Los africanos siguen buscando poner el empate en el partido.



Minuto 74: falta sobre Griezmann en el borde del área defendida por el equipo francés. Esta fue la décima falta del cuadro marroquí en lo que va del partido. Se han realizado 18 infracciones durante lo que va de partido.



Minuto 72: la Selección de Marruecos ha hecho 455 pases en el partido, mientras que el cuadro europeo solo ha conectado 277 bolas.



Minuto 70: Cobro de tiro libre en favor de la Selección de Francia. Griezmann centró la pelota y Thuram cabeceó pero el balón se fue desviado. El juego sigue 1-0 en favor del cuadro europeo.



Minuto 69: el seleccionado francés ha generado jugadas de ataque en los últimos minutos, pero no ha podido encontrar el arco marroquí con claridad.



Minuto 66: Cambio en el seleccionado francés. Salieron En Neysiri y Aboukhlal e ingresaron Aboukhlal y Hamdallah.



Minuto 65: cambio en la Selección de Francia. Sale Giroud, y en su lugar ingresó Thuram, que juega como extremo por derecha. Mbappé pasó a ser el centro delantero del equipo galo.