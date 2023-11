Nacional entendió el mensaje: el club verde no resistía otra derrota con Millonarios y después de 9 partidos quería sacudirse de ese dominio y vencer al elenco embajador en la final de ida de la Copa Betplay.

Por eso, el conjunto antioqueño salió con bríos en el primer tiempo, con las líneas adelantadas y presionando en todos los sectores de la cancha a Millonarios, equipo que se mostró sorprendido y confundido en esos primeros minutos ante el ímpetu verdolaga.

Esa actitud de los dirigidos por Jhon Bodmer, liderados por Dorlan Pabón, tuvo recompensa a los 19 minutos después de un trazo largo, precisamente de Pabón que, con la complicidad del portero Juanito Moreno, culminó con el balón en el fondo de la red. Moreno midió mal su salida y la pelota lo sobró. Después de esa anotación, en la celebración todos los jugadores verdes se reunieron en un círculo, y Jéfferson Duque habló como diciendo: “Ya vamos ganando y está vez no nos van arrebatar la victoria”. Pero faltaba mucho.

Millonarios intentó despertar del letargo y Nacional no pudo mantener esa presión con la que comenzó el encuentro. Los locales fueron igualando las cargas para terminar mejor el primer tiempo, pero no encontraron el empate y cuando marcaron, con Pereyra, lo hicieron en posición adelantada. Ese tanto anulado fue un campanazo para el equipo paisa y un mensaje de que no se podía relajar, porque el rival tomaba una nueva dimensión en el juego.

En el segundo tiempo, el elenco local salió a buscar desde el inicio y al minuto 63 vino un momento angustioso para el club antioqueño. Una imprudencia de Edier Ocampo sobre Omar Bertel fue considerada penalti por el juez Jhon Hinestroza después de revisar el VAR.

La responsabilidad de cobrar el penalti la asumió Leo Castro, pero Harlen Castillo, que ya había salvado su portería en un par de oportunidades, se vistió de héroe y atajó de gran manera un tremendo balazo. Después de hacerlo, Ocampo fue el primero en ir a abrazarlo como diciéndole con su gesto: “Gracias porque me salvaste después de la falta que cometí”.

Se pensaba que anímicamente Millonarios se vendría abajo tras esa acción, pero siguió buscando y Leo Castro tuvo su revancha al minuto 79 cuando en un anticipo, de cabeza, logró el empate 1-1.

Ninguno de los dos equipos deseaba ese resultado, Nacional para sacudirse de esa larga racha sin vencer a los azules, y Millonarios porque quería regalarle otra alegría a su afición.

Precisamente, el empuje de su gente fue importante para la paridad de Castro.

Con ese marcador, la final está abierta y el verde tendrá una nueva oportunidad de desquitarse, el próximo jueves 23, a las 8:00 p.m. Ese día, el conjunto antioqueño espera todo el respaldo de su gente para por fin sacarse esa gran espina que tiene con el vigente campeón del fútbol colombiano.

Minuto a minuto

Minuto 90+11: Finaliza el partido y el verde de Antioquia logró un empate 1-1 ante Millonarios en El Campín, por el duelo de ida de la final de la Copa Betplay.

Minuto 90+8: Tarjeta amarilla para Robert Mejía de Nacional, por falta sobre Daniel Cataño.

Minuto 90: Se jugarán diez minutos más en El Campín.

Minuto 90: Triple modificación en Millonarios salen Daniel Ruiz, Leonardo Castro y DAvid Silva, para darle paso a Larry Vásquez, Fernando Uribe y Édgar Guerra.

Minuto 87: Cambio en Nacional, se va lesionado Ocampo y va al terreno de juego Alexandro Licona.

Minuto 85: Tarjeta amarilla para David Silva por falta sobre Édier Ocampo.

Minuto 83: Remate de media distancia de Brahian Palacios, pero el balón se va desviado lejos del arco de Juan Moreno.

Minuto 82: Triple cambio en Atlético Nacional, salió lesionado Felipe Aguirre y también salen Jéfferson Duque y Óscar Perea, van al terreno Cristian Zapata, Jader Gentil y Emilio Aristizábal.

Minuto 80: Gol de Leonardo Castro de cabeza, quien le gana a Felipe Aguirre y envía el balón al fondo del arco de Castillo.

Minuto 78: Tarjeta amarilla para Brahian Palacios.

Mminuto 77: Falta de Daniel Giraldo sobre Torres, quien se le escapaba con el balón, en busca del arco de Juan Moreno.

Minuto 75: Regresa al campo Édier Ocampo tras ser atendido por el médico del verde.

Minuto 72: Se para el compromiso para que atiendan a Édier Ocampo quien al parecer se lesionó, se duele de un golpe en el tobillo. El lateral del verde es sacado en camilla del campo.

Minuto 70: Cambio en Millonarios, sale Juan Pereira y va al campo Beckam Castro.