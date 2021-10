Pékerman volvió a hablar de James y Falcao, ¿qué dijo?

En una entrevista exclusiva con Marca, el técnico argentino José Pékerman, que logró clasificar a Colombia a dos mundiales, se refirió a Radamel Falcao García y a James Rodríguez.

Se lamentó por no poder contar con el Tigre en el Mundial de 2014, y con James en el duelo frente a Inglaterra de Rusia 2018:

“Fue uno de los mayores sinsabores que me quedaron de esa etapa. Eran las dos figuras en esos momentos. En 2014, Radamel intentó llegar pero no le dieron los tiempos. En 2018 lo de James fue de sorpresa. Había llegado bien al Mundial. En el torneo, sufrió sus dolencias y no logramos tenerlo a tope. Estoy convencido de que con él en el campo ese empate con Inglaterra en octavos que nos deja afuera por penaltis hubiera sido distinto. Creo que hubiéramos pasado nosotros y en los 90 minutos. No es fácil afrontar un Mundial sin tus figuras, pero soy feliz por ambas Copas”.

Así mismo, el entrenador argentino indicó que el fútbol sigue siendo su mayor actividad y que se está tomando un tiempo para dirigir de nuevo.

“El fútbol sigue siendo mi actividad principal. Sigo con atención todas las Ligas, observando partidos, recogiendo datos, interesándome por la actualidad de los equipos y jugadores y haciendo reuniones con mi grupo de trabajo permanentemente. Estoy muy actualizado. Pero preferí tomarme un tiempo de descanso, alargado por la pandemia. Por este motivo, estuve alejado del cargo... pero totalmente activo en cuanto a actualizarme de lo que pasa en el fútbol. Es mi pasión”.