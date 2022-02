El Mundial femenino del 2023 tiene sus primeras selecciones clasificadas

El Mundial femenino que se disputará en Australia y Nueva Zelanda en 2023 empezó a tomar cuerpo con la clasificación de los cuatro primeros equipos de Asia, aún pendiente de una plaza más.

El Campeonato continental que se está disputando en India otorgó el billete mundialista a los semifinalistas: Japón, Corea del Sur, China y el sorprendente equipo de Filipinas, que se estrenará en un torneo universal.

Japón, campeona las dos últimas ediciones, venció en cuartos de final a Tailandia por un contundente 7-0; China, que lidera el palmarés con ocho títulos, a Vietnam por 3-1; Corea del Sur a Australia por 1-0; y Filipinas a Taiwánen la tanda de penaltis (4-3) tras acabar el encuentro 1-1.

La plaza restante se la jugarán, entre el miércoles y el domingo, Tailandia, Vietnam y Taiwán, en el denominado 'play off', mientras que las semifinales del torneo continental serán China vs Japón y Corea del Sur vs Filipinas.

Estos cuatro conjuntos asiáticos son los primeros en inscribir su nombre en el cartel del Mundial 2023 al margen de los dos anfitriones del torneo, ya que el resto de Confederaciones están en plena fase clasificatoria.