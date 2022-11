Aunque reconoció que no ha sido su mejor temporada, indicó que siempre ha cumplido a cabalidad sus responsabilidades y obligaciones con el club al que pertenece.

Por intermedio de un comunicado dirigido a la opinión pública y en particular a la hinchada de Racing, el deportista decidió salirle el paso a los rumores que se han generado en torno a su supuesto abandono al equipo argentino.

Además, argumentó que decidió pronunciarse porque no puede dejar pasar por alto que se siga manchando su nombre y su integridad por comentarios mal intencionados de personas que solo generan críticas destructivas.

“Como es de conocimiento, se inició una cadena de noticias manifestando que Edwin Cardona decidió retirar sus pertenencias y no presentarse más a entrenar. Lo anterior es información falsa, ya que el día 1° de noviembre, después de terminar mi jornada de entrenamiento, el club me hace entrega de una carta por medio del Gerente de Fútbol Profesional, Miguel Rosello, donde me notifican que se disponen a otorgarme vacaciones correspondientes al año 2022 a partir de la última obligación del mes en curso y hasta el 30 de noviembre del presente año; hasta ahí utilizando el mismo lenguaje de comunicación que con mis demás compañeros”, explicó al entrar más en detalles sobre lo que ocurrió.

Avanzó y dijo que después de haberle entregado dicha carta, “sin entender por qué, me dicen que se debe destruir y me hacen entrega de otra, pero anticipando mis vacaciones a partir del 2 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, debiendo presentarme en las instalaciones del Estadio en la fecha mencionada”.

Publicidad

“Esto deja constancia y recomendación técnico-directiva de no integrarme en el grupo después del compromiso jugado ante Tigre”, explicó el futbolista en el comunicado.