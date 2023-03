Van por todo: el DIM quiere ser protagonista en la Liga y Copa Libertadores

En lo que queda de este semestre, el DIM tendrá dos retos: meterse entre los 8 en la Liga Betplay y afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para superarlos, necesitará no solo de buen fútbol, sino de una mezcla de ambición, preparación y suerte.

“Creemos en la capacidad que tenemos para ser protagonistas en los dos campeonatos. En Liga, aunque sabemos que la posición que tenemos y el puntaje no es el ideal, no estamos lejos y con un triunfo contra Tolima, si no entramos en los ocho, quedamos a un punto”, aseguró.

Mientras que, fiel al estilo que ha demostrado en los últimos días de darle importancia a cada partido en la medida en que se acerca, dijo que en Copa Libertadores esperan mostrar un buen fútbol, pero que se enfocarán en los rivales cuando sea el momento, sin afanes, sin generar presiones innecesarias.