“Lo de Díber y Luciano no es secreto para nadie, ya conocemos su virtudes, pero para que eso funcione hay un andamiaje largo. Nosotros hacemos cosas en la cancha con otros jugadores para generarles espacios y que queden frente al arco”, comentó el dt.

Su rival no tiene buen presente. Los bumangueses solo han ganado dos partidos en lo que va de la Liga Betplay-1. El último, el pasado 5 de febrero, 1-0 a Junior en el Alfonso López. Es un conjunto que lleva 10 partidos sin ganar, que no encuentra juego por ninguna parte, al que llego Teófilo Gutiérrez y no ha tenido casi minutos. “Eso ha llevado a que la gente no esté optimista con lo que está pasando porque el equipo no juega bien y tampoco ha servido el cambio de técnico”, reseña Vanguardia.