El DIM aún no ha ganado su primer partido en los cuadrangulares. A pesar de que terminó la fase del todos contra todos con una curva ascendente en su rendimiento (empató 2-2 con Once Caldas y venció 1-0 a Pasto y 4-0 a Unión Magdalena), no ha podido demostrar el mismo nivel en lo que va de las semifinales de la Liga Betplay-1.

El Poderoso empató, como local en el Atanasio, 2-2 contra Millonarios en el duelo de la primera jornada y perdió 2-0 frente al América en su visita al Pascual Guerrero el domingo pasado. Esos resultados lo tienen en la última casilla del Grupo B de los cuadrangulares con un punto. La zona la lideran los bogotanos y caleños, que con cuatro unidades ocupan la primera y segunda posición respectivamente.