A casi dos meses del título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar , sus protagonistas siguen dando de qué hablar y no podía ser otro que Emiliano “Dibu” Martínez , quien habló de la celebración de la albiceleste tras conseguir el tercer título para su país.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) también se quejó de las burlas “anormales” contra Kylian Mbappé, en concreto sobre los cánticos en el vestuario encabezados por el arquero y en los que pedía “un minuto de silencio” por Mbappé.

El “Dibu” se refirió a esto en una entrevista con France Football en la que aseguró que su intención no era lastimar a nadie y lamentó que los cánticos hayan trascendido más allá del vestuario argentino, pero recordó que en Rusia 2018 los futbolistas franceses también cantaron en contra de Lionel Messi.

Publicidad

Lea aquí: Este es el mejor arquero del mundo: y no es Dibu Martínez

“Lo del vestuario, es cosa del vestuario y nunca debió salir (...) Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi. Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks”, sostuvo Martínez, nominado a mejor arquero en los premios The Best de la Fifa.