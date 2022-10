Su deseo de salir de la institución se hizo público en el mercado de pases, pero finalmente nunca se concretó, por lo que el delantero tuvo que quedarse, aunque al parecer no muy a gusto.

Así lo reconoció el entrenador del club, Erik ten Hag , quien tiene claro que no puede darle largas al tema, pues de no cortar esta situación de inmediato el camerino de su equipo puede terminar afectado.

El experimentado jugador aceptó que actuó de forma indebida y así lo expresó en las redes sociales.

“Pienso que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyando a mis compañeros y estar listo para todo en cada partido. Ceder a la presión no es una opción”, expresó.

Sin embargo, la actitud de Cristiano no podría pasar desapercibida y por ende el jugador no será convocado para el partido de este sábado (11:30 a.m.) frente al Chelsea, por la Liga Premier.