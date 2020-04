“Coroncoro” Perea, feliz como formador en EE. UU.

Tiene el honor de haber sido el primer jugador de la región de Urabá en llegar al fútbol profesional colombiano. Nació en Turbo, donde superó una infancia difícil pero alimentada de sueños con el balón que pudo hacer realidad en 15 años en la máxima categoría.

Luis Carlos Perea se forjó en las divisiones inferiores del DIM, de allí pasó a Nacional, luego al Junior y Tolima, y a nivel internacional actuó con Toros Neza, de México, e hizo parte de la más grande generación en el seleccionado nacional de mayores de los 90.

Hoy, a sus 56 años de edad, vive en Miami donde se radicó hace dos décadas. Allí creó Coroncoro Soccer Club, una escuela de fútbol que tiene más de un centenar de alumnos.

“Desde que vine de Medellín me instalé aquí, aportando mi experiencia a los niños y jóvenes. Haciendo un camino y, a Dios gracias, he podido funcionar con éxito, soy un personaje reconocido de la comunidad hispana por mi trabajo, esfuerzo, dedicación y conocimientos”, expresa.

¿Por qué no quiso ser entrenador de equipos profesionales?

“Hubo dos colegas que me propusieron trabajar con ellos y a ambos le agradecí la lealtad hacia mí, pero les dije que no. Nunca me interesó y desde que empecé a formar niños y jóvenes eché mano de los conocimientos adquiridos con Luis Alfonso Marroquín, de cómo me dirigía en la Selección Antioquia, después con Mario Ricardo Leiva, Chique Diz y Julio Comesaña en el DIM. Todos marcaron en mí esa ruta y es una vocación que me funciona mucho mejor”

¿Y quiénes fueron esos compañeros?

“Leonel Álvarez, cuando tomó por primera vez al Medellín, me envió un mensaje con una persona allegada él para que lo acompañara en esa aventura. El otro fue Ricardo “Chicho” Pérez que hace un par de años le ofrecieron en Venezuela iniciar un proyecto y, otra vez, con sinceridad, le expresé que no me interesaba dirigir a ese nivel y él lo entendió”.

¿Qué piensa de lo que fue su carrera como futbolista?

“La disfruté y la gocé. Conseguí lo que me propuse como jugador y me quedó como legado haber sido un profesional a carta cabal, eso fue lo más importante que el fútbol me dejó, la disciplina no solo para trabajar sino para encarar la vida. Viajé a muchas partes del mundo, fui embajador del pueblo colombiano en calidad de integrante de la Selección, y ejemplo para los niños. Estuve 15 años en el profesionalismo, a los 20 ya jugaba en el DIM y el último partido lo disputé en 1999 con Nacional a la edad de 35. Ahora, en vez de sentir nostalgia, me divierto viendo los partidos, sin los focos que tuve encima en la plenitud de mi carrera”.

¿Qué no le gusta del fútbol actual?

“Los directivos, bien o mal, han intentado hacer la cosas lo mejor posible, a veces uno critica y compara mal, pero son dos épocas diferentes. Nosotros no tuvimos los mismos recursos ni la experiencia y el bagaje de los de ahora, pues la mayoría de la Selección jugaba en la liga local. Para enfrentar a alemanes, italianos, suecos, rumanos, nos tocaba ver videos mal editados. Ellos actúan en los mejores torneos del mundo y tienen esa ventaja, pero a la hora de poner eso sobre el tapete no se nota mucho. Yo como espectador siempre me llevo esa medida, ellos están a la par de los europeos, porque entrenan, juegan y conviven, de ahí que la Selección tendría que estar a otro nivel. Cuando los enfrentan no sé qué pasa, por qué no explotan lo que han aprendido y por eso, a veces, no estoy de acuerdo con ciertos resultados. Ya estos muchachos tendrían que tener un juego y una responsabilidad diferentes a la hora de jugar una Copa América. Tener la mentalidad de no jugarla, sino de ganarla, como lo hacíamos nosotros, estar al nivel de Brasil y Argentina porque no somos menos que ellos”.

¿Teme por el recambio generacional?

“No me da miedo porque hay muchos jugadores nuestros en Europa. Quizás a algunos nuevos no se les dio mucha exposición y aún están en carpeta James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Santiago Arias, Falcao García... El entrenador tiene una base de datos amplia, los colombianos debemos ser conscientes de que a los veteranos el tiempo del adiós les va a llegar y tendremos que adaptarnos a los nuevos. Irnos sacando de la cabeza que si no están James y Falcao vamos a perder”.