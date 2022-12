“Antes de morirme me gustaría abrazarte”. Esta es una de las conmovedoras frases que escribió Mónica Dómina en su carta hacia Lionel Messi, la estrella del fútbol que jugará este domingo la final del Mundial contra Francia en Qata r, quizá su último juego, en un certamen de este nivel, con la Selección Argentina.

“La verdad que me dieron muchas ganas de verlo. Dije, ‘le voy a escribir una cartita y ojalá le llegue’. Tengo ganas de verlo, porque no ando muy bien, me están haciendo estudios de corazón y antes de morirme quiero abrazarlo”, expresó Dómina antes de leer su escrito.

