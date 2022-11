“Gracias por todo, Geri. Estoy en shock. Se ha sido muy injusto contigo, pocos han defendido la camiseta del Barça como tú lo has hecho. Siempre podré explicar que jugué a tu lado, un privilegio. Te quiero, amigo”.

“Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culer más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos tal y como mi familia hizo conmigo”, afirma Piqué en el vídeo titulado “Culers, os tengo que contar una cosa”.

En el vídeo, Piqué subrayó que, después de su paso por el Barça, no jugará en ningún otro club. “He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será“, señaló.

Piqué, de 35 años, pondrá fin, así, a catorce temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó y al que regresó el curso 2008-09 procedente del Manchester United, equipo donde jugaba desde el año 2004.

Además de Puyol, otros deportistas se expresaron ante la decisión del defensor.

“Fue un placer compartir vestuario y el campo juntos. Eres el numero 1 Gerry. Un abrazo grande. Disfruta q lo mereces”, escribió el italiano Giuseppe Rossi.

“Siempre en mi equipo”, comentó el croata Ivan Rakitic. “Leyenda”, agregó Gerard Deulofeu Lázaro, futbolista español que juega en el Udinese. “Suerte amigo”, prosiguió Joaquin Sánchez, quien milita en el Betis.