De acuerdo a palabras de Carlezzo, la investigación encontró que el acta de nacimiento de Castillo es falsa, y no nació en Ecuador sino en Colombia, el 10 de noviembre de 1998.

Así mismo, dijo que el acta ecuatoriana no cuenta con huellas dactilares, por lo que Chile acusa al Registro Civil de Ecuador y su Federación de Fútbol de amañar ese proceso.

“Los padres se casaron en Tumaco, Byron nació en Tumaco y fue bautizado en Tumaco”, aseguró el abogado.

Tras estas pruebas y en caso de que todas sean avaladas por la Fifa, el paso siguiente sería quitarle a Ecuador todos los puntos de los 8 juegos de las Eliminatorias donde él participó, hecho que lo mandaría al último lugar y a Chile al cuarto.

Si eso sucede, Colombia no tendría opciones de llegar al repechaje, porque la Fifa confirmaría a Perú como quinto, por lo que solo Ecuador quedaría fuera y Chile entraría a Qatar 2022.

Otra decisión, casi improbable, es que si la Fifa decide eliminar de forma directa a Ecuador por la falta tan grave al reglamento, Italia podría ingresar por la norma que pone a la selección mejor rankeada, y que no está en el mundial, en el sitio de quien fue expulsado.

El abogado Carlezzo aseguró que a pesar de todas las pruebas “aparentemente no habrá una investigación específica al jugador y eso me preocupa mucho. Byron Castillo tenía que hablar y los órganos deportivos tenían que escucharlo. Eso no va a pasar”.

“Entregamos todas las pruebas y el jugador es colombiano, pero el Mundial está cerca y lo que pedimos no ha ocurrido nunca. Puedo decir con toda seguridad que si tuviéramos más tiempo, sin grupos sorteados, no tengo ninguna duda que tendríamos una decisión favorable para Chile”, explicó.

“Pero cuando hay entradas vendidas, paquete de viajes, toda la preparación del Mundial, la decisión más fácil es dejar todo como está. Iremos a la Cámara de Apelaciones y luego, si todo sigue negativo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo”, agregó.