Uno de los temas que siempre genera más expectativa y polémica entre los hinchas es saber qué artistas estarán a cargo de la canción oficial del campeonato, que desde la edición que se jugó en Alemania en 2006, ha estado en la voz de artistas de talla internacional como la colombiana Shakira, el cubano Pitbull y el reguetonero puertorriqueño Nicky Jam, que en 2018 estuvo acompañado de Will Smith y Jam Feat en el tema Live It Up.

Y tal parece que este año no habrá que esperar más, porque según informaron medios especializado en deporte como Marca, la banda coreana de K-Pop, BTS, producirá la canción oficial del Mundial.