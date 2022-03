Las autoridades mexicanas investigan la violencia entre aficionados en un partido de fútbol que dejó, según datos oficiales, 26 heridos, tres de ellos de gravedad, en la ciudad de Querétaro, capital homónima del estado, en el centro de México.

Tras horas de especulaciones, y de la profusa difusión de fuertes videos con escenas violentas en redes sociales, este domingo, el gobernador del estado, Mauricio Kuri, indicó que fueron hospitalizadas 26 personas, 24 hombres y dos mujeres. Detalló que tres ya fueron dados de alta, 10 están fuera de peligro, otros 10 están en estado delicado, mientras que los tres restantes se encuentran graves.

“Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice”, dijo el mandatario estatal en conferencia de prensa.

Los actos de violencia, que se presentaron en la noche del sábado, terminaron con la invasión de la cancha por parte de los aficionados.

La pelea entre hinchas de ambos equipos, iniciada en las gradas, creció y fue a parar al terreno, lo que provocó que los jugadores se refugiaran en los vestuarios y el árbitro diera por terminado el encuentro, acciones que lamentaron todos los clubes del fútbol profesional en México.