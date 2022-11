Los reportajes que ha sacado Q’hubo fueron claves para que Sebastián recibiera una Visa de Talento para viajar a Estados Unidos, y con la ayuda de David Marulanda se convirtió en el barbero de confianza del equipo New York City.

Sebastián Morales Cortez nacido en Girardota, Antioquia, y David Marulanda , quien nació en el Bronx, de padres colombianos, tienen en común no solo el amor por su oficio y el fútbol sino también por el ejemplo de superación que los llevó a estar en el máxima cita del fútbol mundial.

Dos colombianos están viviendo en Qatar el sueño que tuvieron como niños, fueron “convocados” por la Selección de Estados Unidos, no como jugadores sino como sus barberos oficiales y por ello son parte de la delegación norteamericana.

David y su golpe de suerte

David aprendió el arte del corte siendo muy pequeño en Colombia, ya que sus tías tenían una peluquería. Al cumplir 13 años regresó a Nueva York y empezó a motilar a sus compañeros.

“No me gustaban los cortes que me hacían, entonces empecé a experimentar y a unos compañeros les gustó y me pedían que se los hiciera”, menciona David en una de las entrevistas que le hicieron en Univisión.

Inicialmente arrancó en el pasillo del apartamento donde vivía, pero su tía se cansó de ver cabello por todos lados y le dijo que buscara otro lugar para hacerlo. Así, con la ayuda de un socio, encontró un espacio al que llamó Authentic Barbers, en White Plains, el cual abrió sus puertas en 2013.

Las cosas no iban tan bien para el colombiano, pero un día un cliente ingresó solicitando el cambio de un dólar y David le dio unas monedas, no le recibió el billete, pero le dijo que volviera para hacerse un corte.

Así fue, dos días después el hombre regresó. David no sabía, pero se trataba de Allan Houston, estrella de los Nicks en el equipo de la NBA y desde entonces su fama y negocio crecieron como la espuma, convirtiéndose en el favorito de varios atletas, incluidos los futbolistas de las selecciones de Estados Unidos y Costa Rica.

Con ellos estuvo en la Copa de Oro en 2021 cuando EE. UU. se quedó con el título.

David, quien es el favorito de la Selección, recibió una invitación que lo ayudó a cumplir un sueño y viajó a Qatar como barbero oficial de los norteamericanos.