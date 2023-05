Las graves amenazas al juvenil futbolista de Envigado que marcó autogol con Pasto

Desde el autogol que el joven jugador de Envigado, Jhon Banguera, marcó frente al Pasto, él y su familia han vivido un infierno. Así lo reveló el técnico del club naranja, Alberto Suárez.

“Envigado no eliminó a nadie, cada uno lo hizo por su actuación en el semestre, no hicieron la tarea. Respeten al chico, están sacando unos memes horrorosos. Vivimos en un país violento y no se puede generar más violencia”, dijo el entrenador a Blu Radio.