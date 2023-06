Este es Alberto Gamero, el samario que hizo llorar de alegría a los Millonarios

La imagen era conmovedora. Un hombre con el cabello crespo, largo, canoso, se puso las manos en la cara para que las cámaras no vieran las lágrimas gruesas, de esas que se lloran cuando la alegría alcanza el paroxismo y los gritos de celebración se quedan cortos para exteriorizar la emoción, que corrían por las mejillas del técnico campeón mientras movía la cabeza de un lado para otro, como quien no puede creer lo que acaba de vivir.

Lloró como un niño. El técnico Alberto Gamero no pudo contener el llanto y los sollozos después de que Millonarios quedó campeón de la Liga Betplay-1 , tras vencer a Nacional en el estadio El Campín de Bogotá.

Seguro llegaba a su cabeza la imagen de su papá, Ricardo Gamero , que fue su fanático número uno hasta que murió en mayo de 2008, dos meses antes de que Alberto consiguiera su primer título como técnico con el Boyacá Chicó, y a quien recuerda cada vez que escucha la canción “Mi muchacho”, de Diomedes Díaz , que es su favorita. También recordaba a su abuela y hermanos que ya fallecieron, pero que él, que es un hombre sensible, sabe que siempre lo acompañan.

Tal vez en ese momento pasaron por la memoria de Gamero los casi cuatro años al frente de Millonarios, las miles de críticas que aseguraban que su proceso no iba a llegar a ningún lado, que tenía que renunciar, que la dirigencia no podían seguir aguantando a un entrenador que hacía buenas campañas en la fase regular, pero al que le costaba en las finales.

“Pensaba en que el barrio Bastidas (allí nació) de Santa Marta había una felicidad muy grande. Algunas veces uno sufre el nerviosismo de no cumplirle a la afición, al pueblo, a la familia, pero esta vez sí se pudo gracias a las voces de aliento que me llegaron. También me acordaba de una sobrina que se llama Evelyn, que hace poco tiempo perdió un bebé y a quien le mando un abrazo. Mi labor es, sobre todas las cosas, cuidar de mis familiares”, dijo Gamero en la rueda de prensa posterior a la consecución del campeonato.