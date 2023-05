Gamero sobre lesión de Cataño: “Si tengo la culpa, me la echo. No soy adivino, pudo ser cualquiera”

Daniel Cataño ha sido la gran figura de Millonarios durante la presente campaña y desafortunadamente se lesionó luego del último juego de la fase de todos contra todos ante Equidad. El técnico Alberto Gamero explicó por qué alineó al futbolista pese a que ya estaban clasificados y asumió la responsabilidad de lo sucedido. “Si yo tengo la culpa de lo que pasó hoy, me la echo, no hay ningún problema. Si hubiera pasado eso en Tunja, la misma pregunta me la hacen hoy, yo no soy adivino y la planificación de nosotros fue la que te comenté. Jugamos un partido durísimo el miércoles contra Alianza, para jugar dos días después en Tunja, cuando ya estaba clasificado, yo veía que el equipo podía recuperar mejor y hoy el equipo estaba totalmente recuperado, que es lo que nosotros queremos”, manifestó Gamero.

“Es que Cataño no jugó en Tunja, jugó hace ocho días, ¿cuándo lo voy a poner a jugar?, nosotros teníamos presupuestado miércoles y no jugar el sábado, mucho menos en Tunja, ese era un presupuesto, evitar lesiones y por eso no fue ninguno, pero ya en ocho días podían jugar. Un jugador se lesiona hasta en un entrenamiento, eso no puede decirnos nada y más de un tobillo. Si a mí me dicen que fue de una molestia muscular o porque lo llevamos aquí, yo me estaría lamentando, pero Cataño hace ocho días no juega y lo de hoy fue prácticamente de tobillo, eso le pasa a cualquier jugador, en un entrenamiento, hasta jugando en el patio de la casa uno se dobla un tobillo y eso le pasó a Cataño”, comentó respecto al esguince que sufrió que no le permitirá estar el sábado ante el Medellín. “Estamos tranquilos, en el fútbol existe todo, a nosotros lo que menos se nos viene a la cabeza es eso. Vamos a mirar el fin de semana, vamos a ver para el día martes y nosotros tenemos que mirar de aquí en adelante. Son jugadores importantes para el equipo y viene en un buen momento, vamos a ver qué dictamen nos da el médico, pero nosotros estamos tranquilos, estamos tranquilos por lo que hicimos y por el once inicial que pusimos, porque ese era el presupuesto que teníamos y me parece que salió bien”, añadió el adiestrador samario.