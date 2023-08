No ha llegado a los 20 años de edad, pero en la cancha expresa la madurez necesaria para consolidarse como una pieza importante en el proceso del técnico verdolaga William Amaral . Se trata de Jhon Solís, quien en cada partido muestra crecimiento, incluso muchos lo comparan con el exjugador Hárold Lozano.

“Jugar en un club tan grande como Nacional, a mis 18 años, además de ser un reto es una responsabilidad que quise y estoy asumiendo. Por eso siento que cada partido que pasa me voy acoplando más a lo que pide la historia de este equipo y soy consciente de lo que tengo que hacer para seguir trascendiendo”, manifestó el joven volante tras haber sido una de las figuras en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay ante el América, que ganó el verde 2-1 .

“En el fútbol de hoy hay que atacar bien, defender bien, interpretar el juego y otros detalles. Ya no se trata simplemente de cumplir una función”, añadió Solís.

Por su parte Hárold, mundialista con Colombia en Estados Unidos 94 y Francia 98, dice que al muchacho no lo deben comparar con él, porque está haciendo su propio camino y cuando empiezan las comparaciones no son buenas: “Somos muy dados a comparar lo de hoy con lo de antes, para mí es un gran jugador; ya que la gente vea que tiene cosas que yo hacía es la opinión respetable de cada persona, pero me alegra que para el fútbol colombiano salgan este tipo de jugadores”.