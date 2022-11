Seis personas sobrevivieron, y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil colombiana investigó el incidente con apoyo de la Air Accidents Investigation Branch Británica.

El informe preliminar indicó que el avión viajaba excedido de peso y con el combustible al límite, y que los pilotos decidieron erróneamente no hacer escalas para repostar en los aeropuertos Alfredo Vásquez Cobo de Leticia o El Dorado de Bogotá. Además, no informaron al control aéreo de la escasez de combustible hasta el último momento. No cumplieron el plan de vuelo, el cual no debió ser aprobado por las autoridades aeroportuarias.7

Mientras que el informe final, dado a conocer el 27 de abril de 2018, destaca que la empresa LaMia “no cumplió con los requisitos de cantidad mínima de combustible exigidos en las normas internacionales, pues no tuvo en cuenta el combustible requerido para volar a un aeropuerto alterno, el de contingencia, el de reserva, ni el combustible mínimo de aterrizaje”.