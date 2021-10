“Tendrá que estar en la cárcel 12 años consecutivos”: abogado de Anthony de Ávila

Fabrizio De Maio, el abogado que lleva el proceso judicial de Anthony de Ávila en Italia, habló sobre la sentencia del jugador, y transmitió otras declaraciones del deportista este miércoles.

El jurista fue enfático y describió un panorama nada alentador para el exjugador de la Selección Colombia: “Es una verdadera misión imposible. Tendré que trabajar duro, con todas mis fuerzas. Él tendrá que permanecer en la cárcel todos los días, sin prestaciones, durante doce años consecutivos”, dijo.

El exfutbolista samario dio a conocer a través del abogado otras declaraciones: “Yo estaba en Italia por turismo, amo viajar. Me arrestaron pero no sabía de una sentencia, no sabía nada”, insistió.

Las preguntas las hizo el medio italiano Stylo24 y en una de ellas se refirió a los nexos de Anthony con el Cartel de Cali y los hermanos Rodríguez Orejuela, a lo que de Ávila decidió no hacer comentarios: “No contesto, creo en la justicia”, se limitó a decir.