“Hice todo por quedarme”: Messi en su despedida del Barcelona

“Lo di todo por este club y por esta camiseta desde el primer día que llegue hasta el último. Me voy más que conforme”, afirmó Messi, quien admitió no obstante que le queda “la espinita de haber conseguido otra Champions más”.

“Hoy me toca despedirme de esto. Son muchos años acá, llegué siendo muy chiquito, con 13 años, y después de 21 años me voy con mi mujer y mis tres hijos catalano-argentinos. Esta es nuestra casa”, prosiguió.

Ya más tranquilo, el internacional argentino respondió a las preguntas de los periodistas. Y aseguró, tal como Laporta desveló el pasado viernes, que el contrato para renovar por el Barcelona por cinco temporadas estaba hecho y solo faltaba la firma: “Yo me había bajado el 50% de mi ficha, habíamos cerrado el contrato. No había nada más. Se han dicho mentiras. Hice todo lo posible por quedarme”.

Según Messi, la operación “no se puedo hacer por la deuda del club, por La Liga” y negó haberse sentido engañado por Laporta durante las negociaciones. “No hubo falsas esperanzas. Todos estábamos convencidos de que se iba a poder hacer. Tan claro era que estaba todo arreglado”, resumió.

Por eso, el ’10’ no esconde lo mal que lo está pasando por tener que marcharse en contra de su voluntad, algo que aún no ha asimilado. “Siento tristeza, mucha tristeza, porque me voy del club al que amo. No me lo esperaba”, lamentó con lo ojos llorosos.

Aunque jamás pensó en cómo sería su despedida, a Messi le hubiera gustado marcharse del club “de otra manera” y no de forma tan inesperada y sin la posibilidad de hacerlo en el terreno de juego y con la camiseta azulgrana.

“Extrañé mucho a los hinchas durante la pandemia, quería escuchar una última ovación con mi nombre. Si lo hubiera imaginado sería con el estadio lleno y pudiéndome despedir bien, pero se dio así y quiero agradecer todo el cariño de estos años”, afirmó.

A sus 34 años, el crack de Rosario, que aseguró que todavía no sabe cual será su próximo destino, quiere seguir jugando “hasta que se dé” y seguir levantando títulos antes de regresar a vivir a Barcelona.

“Se lo prometí a mis hijos”, apuntó Messi, quien también confía volver un día al Barça: “Ojalá pueda regresar a este club, en lo que sea. Ojalá pueda aportar para que este club siga siendo el mejor del mundo”.

Pero hasta que vuelva, el club se queda huérfano de su hombre récord, de su gran ídolo, de su futbolista más destacado en sus casi 122 años de historia, aunque Leo Messi tiene claro que nadie es insustituible.

“El Barça tiene una grandísima plantilla, seguramente seguirán llegando jugadores. Los jugadores pasan, como dijo Laporta, el club siempre es más importante que cualquiera. La gente se va a acostumbrar, como pasa siempre con todo”, sentenció.

La justificación del presidente del FC Barcelona

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, admitió el pasado viernes que la renovación de Lionel Messi hubiese “puesto en riesgo” el futuro de la entidad, motivo por el que tuvo que darse por finalizado su contrato.

“Lamentablemente hemos recibido una herencia nefasta, con una masa salarial deportiva que representa el 110 % respecto a los ingresos totales del club. Hacer una inversión del volumen que suponía el contrato de Messi implicaba ciertos riesgos y no queremos poner más en riesgo al club”, reconoció.

Laporta explicó que la única posibilidad de inscribir a Messi pasaba por aceptar el acuerdo de la Liga con el fondo internacional CVC, dispuesto a inyectar 2.700 millones de euros en la competición y que permitía ampliar al Barça en un 15 % la partida dedicada a la masa salarial de la plantilla.

“Para que la Liga ampliara este ‘fair-play’ financiero resulta que el Barça tenía que estar a favor de una operación que implicaba hipotecar durante medio siglo parte de los derechos de televisión del club. Y eso no estoy dispuesto a hacerlo por nadie, ni por el mejor jugador del mundo”, manifestó el dirigente de la entidad azulgrana.