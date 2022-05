El suramericano dijo que llevará al Atlético “en el corazón”. “Agradecer uno por uno a todos los hinchas. Es impresionante el cariño que me brindaron desde que llegué. No lo voy a olvidar. Gracias también a los compañeros. Lo que tenía que hacer es devolver el cariño y para eso di el doscientos por ciento a un club que me abrió las puertas en un momento difícil. Gracias a la afición. Gracias uno a uno a todos ellos. Me quedo con la Liga que ganamos el año pasado, que lamentablemente no pudimos disfrutarla con la gente en el campo. Al Atlético lo llevaré siempre en el corazón. Aúpa Atleti”, dijo Suárez desde el centro del campo del Wanda, mientras era ovacionado desde la grada.

De momento no se ha definido para qué equipo se irá Suárez. En los círculos futboleros se habla de un interés por parte de escuadras como Sevilla, Ajax e Inter de Miami, que todavía no se concreta.

Simeone señaló sobre Suárez: “Agradecimiento total porque vino a buscar seguir vigente. Nos ayudó y le ayudamos a conquistar la liga. Fue determinante por su jerarquía y contundencia de cara al gol y esta temporada, pese a no haber jugado todo lo que habría querido, sigue siendo el goleador. Desearle lo mejor a una excelente persona y futbolista”.

Sobre el año del Atlético, el entrenador indicó que deberán hablar y mejorar cosas.

“Tengo mucha autocrítica y muy claro en lo que he fallado”, dijo. “Las excusas no sirven. Ha sido un año irregular. Todos tenemos responsabilidades en no haber llegado más lejos, más allá de haber cumplido el objetivo del club. Necesitamos hablar y mejorar en lo que creemos para seguir compitiendo bien. Nos acercamos al Madrid y también al Barcelona , pero también se acercan a nosotros otros, como el Betis, el Villarreal, el Sevilla”.