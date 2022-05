El futbolista colombiano Luis Díaz se sigue preparando con el Liverpool para enfrentar al Real Madrid, en la final de la Champions League que se jugará este sábado en el Stade de France en París.

Esta mañana, luego del entrenamiento que se realizó en el Axa Training Center, lugar de entrenamiento del equipo inglés en la ciudad de los Beatles, el futbolista colombiano habló con el periodista argentino Cristian Martin sobre cómo se siente de cara a su primera final de Champions League.

“Ya me estoy dando cuenta de donde estoy, de a poco me he dado cuenta de que estoy viviendo un sueño”, aseguró Díaz, que luego agregó que el planteamiento técnico que tiene el equipo para enfrentar al Real Madrid estará basado en la ya conocida presión alta que le ha dado resultados a los dirigidos por el alemán Jürgen Klopp.