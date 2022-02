Los deportistas no son ajenos al conflicto entre Rusia y Ucrania, que estalló en las últimas horas luego de que los primeros decidieran poner en marcha una “operación militar” en varias ciudades.

El futbolista colombiano Gilmar Bolívar, quien milita en Karpaty Halych de la Liga de Ucrania, se había declarado en alerta de lo que sucediera.

El barranquillero explicó en recientes diálogos con medios que en la ciudad en la que está radicado (Halych) es una localidad pequeña que no está involucrada de forma directa en la situación, sin embargo, reconoció que había un ambiente de tensión, marcado por una atípica alta presencia militar en las calles.

Bolívar entrenó con las divisiones menores de Atlético Nacional en 2021, pero al no cumplir su objetivo de llegar al plantel profesional, prefirió buscar nuevos aires en el balompié internacional.

Publicidad

“Yo no voy a regresar, hasta que no vea la primera bomba no me regreso”, expresó hace algunos días el deportista.

Ante el tenso ambiente la familia del barranquillero pide que se sumen a una cadena de oración por la paz entre estas naciones.

En Ucrania también juegan los cafeteros Brayan Riascos y Duvan Balceiro.

Publicidad

Entre tanto, en la Liga de Rusia también militan futbolistas colombianos, entre ellos Wilmar Barrios y Jorge Carrascal.