“Este equipo tiene ambición y hambre de triunfo”: Falcao

El Estadio de Vallecas abrió este jueves sus puertas para celebrar una multitudinaria fiesta y dar la bienvenida a Radamel Falcao, uno de los delanteros internacionales más importantes de la última década y que despierta ilusión entre la afición del Rayo, que también aprovechó la ocasión para criticar al presidente del club madrileño.

Este equipo llevaba más de un año sin presentar oficialmente a ningún jugador y anteriormente, cuando lo hacía, acostumbraba a organizar una simple conferencia de prensa y unas fotografías protocolarias sobre el césped del campo de entrenamiento.

Con Falcao, que ha vestido las camisetas del River Plate, Oporto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea y Galatasaray y suma más de 250 goles como profesional, el Rayo hizo una excepción para estar a la altura de su estrellato.

“Quiero agradecer la confianza que me ha dado el Rayo. Desde que Mario Suárez me transmitió el sentimiento de este club me decidí a venir”, confesó el colombiano, que lucirá el número 3 en la espalda.

“Ese número estaba disponible y lo elegí porque para mi padre tenía mucho significado. Él fue quien me transmitió el amor y la pasión por este deporte y el número que llevaba, así que qué mejor homenaje que jugar con él”, dijo.

Falcao firmó once balones que fueron lanzandos a la grada, excepto el último que se acercó a entregárselo a un aficionado en la mano antes de posar para los medios de comunicación con su mujer y sus hijos.

Para rematar la fiesta, Radamel se acercó a la tribuna para firmar camisetas y recibir el calor de su nueva afición, que espera con ansias el debut frente al Getafe la próxima jornada. “Sé muy bien los objetivos que tiene esta institución y trabajamos para ello. Estoy sorprendido por la calidad humana, la calidad técnica, la solidaridad, ambición y hambre de triunfo que tienen todos. Son jugadores fantásticos, se va a reflejar en el desempeño, todos quieren ganar”, dijo Falcao en conferencia de prensa.

“Una vez que las cosas se empiecen a dar, vamos a poder sellar la permanencia”, confesó el samario que, como delantero, espera “hacer muchos goles” con su nuevo club