Intentan cortar los pies y la cabeza de la estatua de Zlatan Ibrahimovic

La estatua del futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic fue nuevamente violentada en Malmo, ciudad natal del jugador y donde los aficionados del equipo local emprendieron desde hace días una serie de ataques contra el otrora ídolo, luego de que Ibrahimovic decidiera comprar gran parte de las acciones del Hammarby, club rival del Malmo, lo que fue considerado como una traición por parte de los hinchas de dicho equipo.

Dos semanas atrás, los fanáticos de Malmo habían pintado y lanzado bengalas contra la estatua que vio la luz apenas hace dos meses.

Publicidad

Esta vez los vándalos fueron más allá e intentaron cortar con una sierra los pies y la cabeza de la estatua hasta dejarla seriamente afectada. Finalmente dejaron sobre su cabeza bolsas, la parte de un retrete y hasta una soga alrededor de su cuello. “Existe riesgo de que pueda caerse y hemos colocado una valla a su alrededor”, declaró un portavoz de la policía a la BBC.

Los fanáticos del Malmo, por su parte, no parecen dar su brazo a torcer hasta no ver la imagen destruida. “La estatua es completamente inútil ahora, solo un pedazo de basura. La mejor manera de resolver eso era si se retiraba y se colocaba en algún lugar de Estocolmo. En cada partido al que vamos, vamos a pasar sabiendo que hay una estatua de un inversor en Hammarby, y no la estatua del jugador de fútbol Zlatan Ibrahimovic”, expresó un seguir al medio británico.