No hay duda de que el delantero de moda de Colombia a nivel internacional es Luis Díaz. El guajiro se convirtió en el goleador del fútbol portugués tras anotar un doblete en el triunfo 3-0 del Porto sobre el Santa Clara en la liga lusa.

Desde fuera del área, de chilena, con cualquiera de las piernas y hasta de cabeza. De todos los colores y “sabores” así son las anotaciones del futbolista cafetero.

“Tengo que empezar por el excelente trabajo de mis compañeros. Hicimos un gran partido y un gran trabajo. Tuvimos varias ocasiones en la primera parte y solo hicimos una, pero en la segunda parte las cosas se volvieron más fáciles porque abrieron más. Aprovechamos dos oportunidades más y por suerte logramos salir con la victoria. Mi premio es el resultado del trabajo de cada uno de mis compañeros”, dijo el Díaz al finalizar el encuentro.

“A nivel individual me siento muy bien. Nada de esto me hará conformarme, porque quien se conforma no llega a ninguna parte. Seguiré trabajando y luchando por mis cosas. Es el grupo que me ayuda a ser uno de los mejores de la Liga”, agregó.

El entrenador del colombiano, Sergio Conceiçao, elogió la segunda anotación del guajiro. “Un excelente pase de Otávio, una entrada y una muy buena jugada de Luis. Fue fantástico. Fue increíblemente hermoso”.

El colombiano anotó el segundo y el tercero para su equipo y cerró así una gran semana goleadora, donde previo a este encuentro, se había presentado con un tanto contra el Milan en el San Siro por la Champions