Rionegro le apuesta a pescar en crisis leoparda

luz élida molina marín

Uno de los aspectos en los que más ha trabajado el técnico Francesco Stifano con Rionegro es la definición, ya que a pesar de crear varias opciones (37 en 5 partidos), solo ha marcado seis tantos, un promedio de 1,2 por juego.

Además, y según las estadísticas oficiales del torneo, Rionegro ha logrado, en los últimos 15 minutos de los partidos, cuatro de los seis goles que suma en la Liga, por lo que las victorias han sido bastante luchadas y sufridas.

Por ello hoy, en el duelo ante Bucaramanga, el entrenador y sus dirigidos esperan aprovechar el flojo arranque que ha tenido el conjunto local para buscar la victoria y seguir sumando puntos vitales en el campeonato.

Las cifras de enfrentamientos están muy parejas para estos dos clubes, pues cada uno suma dos victorias en los duelos entre sí, y cuatro empates.

El lateral Álvaro Angulo, quien regresó de la Selección Colombia sub-23 y de inmediato jugó con los dorados, confía en que puedan alcanzar un buen resultado, en el Alfonso López.

“Me siento feliz de estar de nuevo en el equipo, el grupo me recibió muy bien. En el juego pasado me costó un poco el tema físico porque, aunque he entrenado normal, no jugaba desde hace 3 meses y eso siempre cuesta. Espero seguir mejorando y aportarle al grupo lo que el profe quiere, primero en marcar y en las salidas porque la idea es apoyar el ataque por la banda”, dijo el jugador que hoy nuevamente será títular.

La nota triste del cuadro paisa corre por la lesión que sufrió Jhonny Mosquera, quien estará 10 meses fuera de las canchas, ya que tuvo la ruptura completa del ligamento colateral dela rodilla izquierda.

Rionegro tendría a Carlos Bejarano; Mateo Puerta, Jesson Quiñones, Carlos Ramírez, Álvaro Angulo; Juan Pablo Díaz, Óscar Hernández, Andrés Rentería, Fredy Salazar, Brayan Fernández y Anthony Uribe.

Bucaramanga, que estrena técnico, pues tras la salida de José Manuel Rodríguez los directivos encargaron a Jorge Amado Nuñes, formaría con Cristian Vargas; Jair Palacios, Gustavo Chará, Steve Makuka, Germán Gutiérrez; Homer Martínez, Nicolás Roa, Cristhian Subero, Roger Torres, John Pérez y Diego Herazo.

El último refuerzo búcaro es Juan Pablo Ramírez n