Ni la jerarquía ni las ganas, ni el fútbol, tampoco los goles y mucho menos la intención de buscar la clasificación al Mundial, como lo predicaron los jugadores y el técnico antes del juego con Argentina, aparecieron, y Colombia ajustó su séptimo partido sin anotar y festejar, lo que demuestra que no tiene con qué llegar a Qatar.

La primera señal de que lo que se venía no era bueno, fue el anuncio de que David Ospina no pudo dejar atrás sus problemas estomacales y no sería parte del compromiso.

Después, la nómina elegida demostraba que la intención no era buscar el resultado sino más bien apelar al empate y seguir buscando el milagro con migajas y no con contundencia. Y es que salir a jugar con Stefan Medina como lateral antes que apelar a un hombre más ofensivo como Daniel Muñoz no daba para pensar otra cosa.

A esto se sumó la disposición en cancha de Juan Guillermo Cuadrado, que estaba más preocupado por armar una figura de tres volantes defensivos al lado de Mateus Uribe y Wílmar Barrios, que de acompañar en ataque.

Publicidad

Así que Argentina, que esperaba una Colombia más agresiva, se encontró con una selección dócil, sin ambición y que la invitaba a ir a buscar el partido.

De esa manera, a los 28 minutos los locales encontraron el festejo con Lautaro Martínez después de un error defensivo, cuando William Tesillo intentó anticipar al delantero, pero lo hizo sin distancia, lo sobró el balón y el argentino no perdonó.

Terminó el primer tiempo, y se pensaba que vendrían los cambios inmediatos, pero el técnico Reinaldo Rueda decidió enviar a los mismos titulares a la cancha, pese a tener en el banco hombres que podían ser solución.

Publicidad

Extraño que un hombre como Yaser Asprilla, que demostró calidad en el amistoso con Honduras, no haya tenido opción de actuar en esta doble fecha. Solo al minuto 57 vinieron las sustituciones, pero fue tarde y equivocadas, porque el estratega cafetero envió a la cancha otro hombre como Víctor Cantillo, más de corte defensivo, y sacó a James Rodríguez por Luis Suárez. En vez de sumar en ataque, restaba fichas.

Este momento no es gratis

Más allá de la derrota frente a los argentinos, que era de esperarse tras los 29 años sin victorias por eliminatorias en ese país, hay muchos factores que han llevado a Colombia a padecer la crisis actual.

Publicidad

Primero, la falta de claridad a la hora de la salida del técnico argentino José Pekerman; después los rumores de boicot al técnico portugués Carlos Queiroz en las abultadas derrotas ante Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1).

De ahí se derivó la división de James Rodríguez y otros jugadores como Cuadrado y Luis Muriel, que normalizaron la situación y manifestaron que solo se quedaba en lo deportivo.

También, la salida de Reinaldo Rueda de Chile en plena Eliminatoria para llegar a Colombia, lo que no cayó bien en el país austral.

Publicidad

Hoy es evidente la ruptura que hay entre la afición y el equipo, que se manifestó en los insultos de James a los hinchas y viceversa. Todos estos factores, sumados a la falta de gol durante siete partidos, en los que acumula 4 empates y 3 derrotas, no dan los argumentos suficientes como para volver a un Mundial.

Otra situación que no se puede esconder es que hoy el momento de los jugadores es otro. Colombia no tiene ni al Falcao del Atlético de Madrid, ni al James del Real Madrid ni al Yerry Mina del Barcelona.

Y otros que se mantienen en la élite, como David Ospina (Napoli) y Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), no han trasladado su mismo desempeño a la Selección en estas últimas fechas.

Así, parece que todo dependiera de Luis Díaz, quien hoy en día debe estar pensando más en su contrato con el Liverpool que en Qatar. Los más optimistas se pegan de las matemáticas, y aunque el técnico Rueda haya dicho tras el partido que “aún no estamos muertos”, la realidad es que Colombia ya no tiene con qué clasificar