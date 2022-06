En el empate ante Millonarios, el segundo tanto invalidado a Nacional generó la polémica. Según los expertos no hubo falta sobre el portero Álvaro Montero. Duque va bien al cabezazo y Montero pierde el balón. Para el analista Óscar Alexis Gutiérrez, hay una mala interpretación del juez (Carlos Ortega) que dio como falta el cabezazo que evitó que el portero asegurara el balón. “Era una acción válida y entró a jugar la interpretación de los árbitros VAR. Fue una mala decisión, pues hay consideraciones que se deben analizar”. El experto dice que la regla 12 así lo contempla. “El contacto no lleva ninguna falta porque no hay ni empujón ni sujeción. Esa es una situación que el VAR debe tener muy presente, que las decisiones de campo se deben soportar mientras no haya evidencia de un error claro”.