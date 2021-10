Diversas son las sensaciones que experimentan los entrenadores previo a un partido, en particular a un clásico antioqueño.

En la antesala del juego Nacional-Medellín, previsto para este sábado (8:10 p.m.) en el Atanasio, tres profesionales que dirigieron estos equipos evocaron esos duelos. Reconocen que en los días previos se siente un “tensionadito bacano”, como diría Bolillo Gómez.

“El clásico es distinto en muchos sentidos. Se vive el paso a paso, pero cuando llega esa previa usted ya sabe cómo va a jugar. Conocer el rival es importante para sacar provecho de las condiciones de sus jugadores”, dice Javier Álvarez, quien estuvo al frente del DIM en 2005-06 y 2020.

Asegura que el encuentro que se viene “será diferente y bravo” por los contrastes que viven los equipos: “Nacional está bien, arriba y clasificado, mientras que para el DIM es un enfrentamiento importante ya que tiene la posibilidad de recobrar la confianza, de acercarse a los ocho y de revalidar las opciones de clasificar”.

Álvarez cree que será fundamental que en el Rojo estén concentrados y con fortaleza mental. Que tengan clara la importancia de este encuentro para los hinchas y el club.

Por su parte, Carlos Navarrete, quien dirigió a Nacional en dos ocasiones (2000 y 2006), siendo campeón de la Copa Merconorte en la primera de ellas, vivía de forma tranquila la antesala de los clásicos montañeros. “Yo asumía la preparación de esos partidos con tranquilidad, algo que me trasmitían los jugadores por la forma como se entrenaban, dispuestos a la exigencia, acataban las sugerencias. Llegaba a los partidos con mucha ilusión de buenos resultados”.

Navarrete, quien dirigió tres clásicos que le dejaron un triunfo, una derrota y un empate, confiesa que había algo en particular que disfrutaba con más énfasis: “Sinceramente para mí no era un encuentro aparte, era uno más, pero sí disfrutaba mucho sobre todo la salida del equipo. Para no perdérmela, yo salía al campo antes que los futbolistas y era emocionante ver como la afición de uno y otro elenco los recibía”.

Este orientador asegura que, independiente del momento que viven rojos y verdes hoy en día, en los “clásicos la tabla no se mira, a la cancha hay que salir a ganar, a dejar la piel. Los jugadores serán los que tendrán que hacer valer las diferencias, si las hay. Antes de, nadie gana”

Sentimiento especial

Octavio Zambrano, timonel del Medellín entre 2018 y 2019, guarda recuerdos especiales. “Un clásico es un sentimiento diferente. Desde que empieza la semana de preparación los jugadores tienen una actitud diferente, diríamos que el nivel de concentración se eleva a su máxima expresión”.

Para el ecuatoriano, “no importa qué equipo va de líder, esta cita es una vivencia aparte; se juega por los tres puntos, sí, pero más que por eso, se lucha para brindarle un premio y una alegría a la fiel afición que tanto apoya. Los jugadores son conscientes de que poner todo en la cancha y ganar es un gozo que trasciende cualquier otro partido”.

Zambrano dirigió en tres duelos paisas, ganó uno y empató dos. “Los recuerdo vívidamente, el Atanasio vestido de rojo y verde, las barras a full, pero con respeto mutuo al menos dentro del estadio”.

A pesar de la distancia, asegura está pendiente de la Liga colombiana. “Un triunfo para el DIM significaría dar un golpe de opinión fuerte del profesor Comesaña. El Medellín es buen equipo y Nacional siempre ha sido el rival a vencer porque tiene un presupuesto envidiable; por esta razón, vencerlo es un logro en muchos niveles".

Las sensaciones de Álvarez, Navarrete y Zambrano se trasladan a Alejandro Restrepo y Julio Comesaña, estrategas del duelo sabatino que tendrá en tribuna a 33.550 hinchas