Juan Carlos Osorio dijo que no hablará de Selección mientras haya un técnico. Pero fuentes cercanas a él dijeron que estaría dispuesto a dirigir, sin cobrar sueldo, los últimos dos juegos de la Eliminatoria, con permiso de su club. Además, tiene una cláusula con América que, en caso de ser llamado, podría salir sin problema El entrenador ya estuvo cerca en 2018, pero según él, esa posibilidad se dañó por las declaraciones que le dio a EL COLOMBIANO, el 7 de septiembre de aquel año. “Si los que toman las decisiones en Colombia hubieran cumplido las fechas, se evitaría esta situación apretada y coyuntural”, dijo en su momento, mientras se dirigía a Paraguay. “No entendí la rueda de prensa de Jesurún cuando dijo que no tenían plan A, B, C, ojalá en algún momento se aclaren las cosas. Fui respetuoso con lo que me dijeron y por eso acepté también la cláusula para firmar con Paraguay, porque le estoy dando importancia a Colombia”, agregó esa vez.