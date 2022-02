Osorio también quiere ser Ministro del Deporte, esto fue lo que dijo

“Estoy feliz en América y es el proyecto deportivo al que le doy el 100%, públicamente nunca he manifestado nada sobre la selección Colombia, y por eso no he salido a dar ninguna declaración al respecto”, comentó.

Yagregó: “Ahora bien, ya que me preguntas tengo que decir que me encantaría analizar la posibilidad de ser Ministro de Deportes, y también lo haría de una manera desinteresada, para hacer algo por el deporte colombiano, porque lo único que quiero es aportar y, especialmente, al fútbol que es a lo que me he dedicado toda mi vida”.

Hay que recordar que durante la semana se generó una polémica tras una publicación en redes, en las que se mencionaba que Osorio se había propuesto para entrenar “gratis” a la selección Colombia en los partidos que hacen falta en la Eliminatoria.