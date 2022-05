No es sicólogo, pero mentalizó al grupo para que crea en sus capacidades. “Claro que Envigado tiene con qué ser campeón y todos debemos trabajar para eso. Si no tenemos esa metalidad, ¿quién más la va a tener? Somos conscientes de que no va a ser fácil, pero estamos preparados para lo que se viene”.

“Les he dicho que tenemos la oportunidad de hacer historia, que Envigado es uno de los mejores y por eso clasificamos. En todos los partidos que hemos disputado este semestre ningún equipo nos pasó por encima. Dimos la cara en todos los juegos y no debemos cambiar”.

El zaguero paraguayo Francisco Báez va para tres años en el equipo naranja y no porque no tenga otras propuestas u opciones, sino porque en el Sur del Valle del Aburrá encontró su lugar en el mundo. Además, comprende que como extranjero debe marcar una diferencia y así lo hace. “Nosotros con Envigado nos trazamos dos objetivos: clasificar y luego jugar las finales”.

La Fiera, como se le conoce al goleador verdolaga, cumplió 35 años y se siente igual de fuerte como cuando debutó y más para enfrentar una instancia definitiva.

“No estoy pasando por una buena racha, pero acabo de cumplir 35 años y en mi carrera no es la única racha negativa que he tenido. Estoy tranquilo, porque en finales he demostrado que soy fuerte y contundente, y que siempre aporto cosas importantes”.

Duque, quien ha superado varias veces la lesión de la rotura de ligamento cruzado de rodilla, la más temida para los futbolistas, agregó que él siempre está dispuesto a aportar en la función que deba hacerlo. Aunque sabe que los delanteros viven del gol y está trabajando para que este aparezca cuando más lo necesite el equipo. “Soy consciente de que eso tampoco depende solo de mí, porque a otros compañeros, que han cumplido la función, no les llega el balón claramente. Hay que seguir trabajando para que al jugador que haga las veces de 9 le lleguen más balones, porque cualquiera que ponga el profe ahí tiene gol”.

Así como una fiera caza a sus presas, Duque mantiene esa tranquilidad y paciencia para alcanzar sus objetivos. “Siempre he sido autocrítico, cuando digo que no llega el balón no me refiero a que los culpables sean mis compañeros, sino que también puede ser que necesito mayor movilidad y así lo acepto”.

Con 90 tantos hace parte de los goleadores históricos del club, solo superado por Gustavo Santa y Humberto “Turrón” Álvarez (ambos con 99), John Jairo Tréllez (131) y Víctor Aristizábal (206), por lo que su aporte aún está vigente.