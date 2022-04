El técnico antioqueño Luis Fernando Suárez es el único colombiano, en lo deportivo, que podría estar en Qatar 2022. En junio, en el repechaje, disputará con Costa Rica esa posibilidad frente a Nueva Zelanda.

Suárez ya clasificó a Ecuador a Alemania 2006, con el que llegó a octavos de final por primera vez en su historia. Después, repitió clasificación con Honduras para Brasil 2014. Dialogamos con él sobre su actualidad y otros temas.

¿Cómo va la preparación de cara al repechaje?

“Va bien, acá hay un entusiasmo grande después de ver cómo se terminó la ronda preliminar. Se piensa en hacer una muy buena preparación. Hemos hablado con los equipos para que en determinado momento tengamos la posibilidad de hacer unos microciclos de trabajos y eso es muy bueno para nosotros”.

¿Cómo recompuso un camino que parecía lejano para llegar al Mundial?

“Se hicieron las cosas correctamente. Tuvimos muchas semanas de trabajo, reconocimos nuevos jugadores que han respondido. Era necesario que la segunda vuelta fuera diferente y lo que más ayudó fue el poder entrenar y que la respuesta en la parte emotiva fuera muy buena desde los jugadores. Por eso hicimos una segunda vuelta rayando la perfección, logramos 19 puntos de 21”.

¿Cómo analiza el entorno alrededor de la Selección de Costa Rica?

“En un principio la gente estaba desalentada, criticaban a algunos jugadores, incluso a los que tenían más nombre y los más veteranos. Decían que no debían estar. Era un entorno complicado, pero se generó un cambio drástico después de la forma en que el equipo fue consiguiendo resultados, porque ningún partido era fácil. Eso fue generando una mirada distinta y se reflejó en los dos últimos partidos de la Eliminatoria, que eran muy complicados como locales, el caso de Canadá y Estados Unidos, los dos primeros. La gente se volcó a ayudarnos y hubo una campaña a nivel de medios. Se generó un ánimo y una unión muy importantes. Dimos un primer paso para que la afición creyera y después ella nos ayudó bastante”.

¿Qué conoce de Nueva Zelanda, el rival del repechaje?

“Es un equipo fuerte, físicamente exuberante. Sus fortalezas son la talla y la potencia, es de un estilo inglés, de juego directo, muy buena pelota quieta. Hay que tener cuidado aunque supuestamente no sea el favorito, porque los partidos hay que ganarlos después de que se juegan y no antes”.

Ese partido se jugará en Qatar en junio, ¿qué significado tiene la sede?

“Es algo nuevo y hay que mirarlo con el máximo cuidado. No habrá ventaja para ninguno de los dos y eso es bueno. La cancha está muy bien y la estuve mirando ahora que estuvimos con la delegación de Costa Rica en el sorteo. También vi los campos de entrenamiento y las otras canchas en qué se va a jugar y no tienen ningún pero. La única situación complicada es que en esa época el calor es excesivo y los entrenamientos tendrán que hacerse en estadios con aire acondicionado o, si no, en algún sitio por las noches que es cuando baja la temperatura. Sin embargo, es una desventaja para ambos. Es un desafío lindo y hay que afrontarlo de la mejor manera”.

Si supera a Nueva Zelanda, ¿qué opina del grupo en el que estarán, con dos campeones del mundo: España y Alemania?

“Es una linda zona. Si clasificamos, la preparación debe ser de una alta exigencia. Uno no tiene que estar pensando, como país latinoamericano, que va a tocar un grupo fácil”.

¿Cómo se ha dado la transición de la generación que manejó el técnico Pinto en el Mundial de Brasil 2014, a la que usted tiene?

“Ha sido difícil porque, sin retroceder, Costa Rica se quedó en el mismo nivel y los demás subieron, perdió un poco la brújula respecto a esa transición. Ahora estamos haciendo un recambio exprés y hemos puesto a un chico de 17 años a jugar contra Canadá en ese país, después lo hizo contra Estados Unidos. Además de otro muchacho que nunca había jugado un partido oficial con la mayor y lo hizo bastante bien. Es un poco lo que estamos buscando y nos han dado el espacio para trabajar, poniendo claro los objetivos y los muchachos han copiado, nos han ayudado mucho, sobre todo desde lo anímico. Esa sensación de que todos los días estamos dando un poquito más y progresando nos brinda confianza”.

¿Qué opina de que Colombia no vaya a Qatar?

“Lo más importante es que Colombia debe revisar todo, qué se hizo bien y mal. Si no se clasificó es porque hay mucho por cambiar. No solo es no ir a Qatar, sino que me parece que hace algún tiempo tendríamos que revisar de qué manera entrenamos, cómo trabajamos, porque las presentaciones nuestras en el fútbol internacional no son las mejores. Hay que mejorar también la Liga local, trabajar mejor en las divisiones menores. Las generaciones van cambiando, pero hay elementos para pensar que se pueden hacer las cosas correctamente de acá a cuatro años. Hay que hacer una profunda revisión de lo que es nuestro fútbol, tanto en clubes como selecciones”.

¿Recomienda elegir un técnico ya o esperar el Mundial, en el que pueden haber candidatos como usted?

“Yo me declaro impedido para opinar sobre eso mientras haya un técnico dirigiendo la Selección y todavía es Reinaldo Rueda. Sería demasiado grosero decir que nombren a alguien sabiendo que todavía está él y además lo considero un gran profesional”.

¿El nuevo proceso se debe cimentar en un jugador como Luis Díaz?

“Uno siempre debe tener referentes, pero una Selección no es solo de jugadores buenos, sino que debe tener una idea de juego, sinergia, una propuesta en la que todo el mundo tire para adelante, independiente de los nombres y las calidades que tengan, porque hay unos que no tienen tanto nombre y son más importantes para una Selección. Es un equipo el que juega y no un solo futbolista. Me parece que sería injusto ponerle el peso específico de una clasificación o no a un jugador, como es el caso de Luis Díaz. En mi experiencia como seleccionador, para mí lo más importante es el conjunto y que tenga cohesión más allá de los nombres”.

¿Y cómo ve el recambio en Colombia?

“La mejor noticia es que hay muy buenos jugadores, hay talento y calidad, pero creo que los recambios no se hacen de un tajo. Uno no puede sacar 25 y meter otros 25, y empezar de cero. Es imposible hacerlo, hay jugadores jóvenes y con experiencia, gente que sabe jugar a nivel internacional y eso es bueno. Lo más importante es que esos que están ahí conformen equipo y que cada uno aporte para mejorar en ese aspecto, no como individualidad”.

¿Cómo ve la actualidad de Atlético Nacional y sobre todo a los referentes que ha acercado el “Arriero”?

“Siempre es bueno generar sentido de pertenencia y el fútbol moderno no da para eso. Lo que hace Hernán es que los jugadores sepan que Nacional no es un equipo de paso, sino en el que se pueden generar muchas cosas, independientemente del tiempo que estén. Hernán es un hombre de toda la vida en Nacional, recuerdo que cuando empezamos él estaba un poquito más adelante que yo y, aunque estuvo un tiempo afuera, en el América, uno sabía que era más de Nacional que de cualquier otra parte. Es muy interesante generar ese sentido de pertenencia”.

¿Usted cree que los equipos de fútbol deben tener motivadores y sicólogos?

“Obvio, y yo trabajo con uno desde hace mucho tiempo, que es Felipe Camacho. Estamos juntos desde 2015 y es una persona que trabaja muy bien la mente y no solo motivando. Creo que la motivación existe, pero es flor de un día. Lo que se necesita es un trabajo mental, un entrenamiento del cerebro para ser mejor. Eso se tendrá que hacer, no solo con los profesionales sino también desde la base que ahí es donde empieza todo para forjar carácter, para que los futbolistas entrenen la atención. Es algo que hacen muchos equipos en Europa, por ejemplo Liverpool tiene un entrenador mental que potencia a los jugadores. El futbolista sigue siendo una persona con un cerebro que juega al fútbol y que no piensa solo con las piernas. Los grandes logros míos son también porque tengo a ese profesional a mi lado”.

Con lo que se ha dado con selecciones como Italia, que no irá al Mundial, ¿cree que la brecha en el fútbol se redujo, que ya no existen los favoritos?

“Hoy hay más equipos que han crecido, lo que lleva a que hayan muchos más para competir. Por ejemplo, en la Concacaf hace unos 10 años nadie hablaba de Canadá o Estados Unidos, hoy superaron a México y son el primero y el segundo, los que mejor están jugando. Pasa lo mismo en muchas partes. Eso se dio en Suramérica, aunque esta vez no se notó tanto porque Brasil y Argentina demostraron de nuevo la superioridad, pero hubo un momento en el que Colombia sacó la cabeza, Ecuador también, Uruguay siempre ha estado ahí. En conclusión, hay países más competitivos que antes”.

¿Qué opina hoy de la proyección del técnico colombiano a nivel internacional?

“Donde menos creen en nosotros es en Colombia, pero me parece que hay un reconocimiento de lo que hacemos. No es fácil que haya tantos técnicos colombianos que hayan ido a mundiales como los que lo hemos logrado. Además de Pacho Maturana, que ya está en otra circunstancia, lo de nosotros ha sido bueno. Lo que más me gusta es ver entrenar en Colombia a todos estos muchachos nuevos que no han tenido la oportunidad de trabajar internacionalmente. Alberto Gamero es espectacular, Hernán Torres ha demostrado que es un técnico de mucha capacidad, Diego Corredor, mi asistente técnico también es de lo mejor que yo he visto (John Jairo Bodmer), Hubert Bodhert, Flabio Torres... En fin, hay un montón de técnicos que tienen capacidad para dirigir en cualquier parte”.

¿Cree que los entrenadores veteranos son desechados?

“Yo tengo los mismos años de Hernán Torres o Alberto Gamero. No sé hasta qué punto nos están descartando, pero es lógico que se esté presentando esa transición y que algunos estemos más cerca del retiro que otros muchachos que están empezando. Lo que sí, es que la capacidad de un hombre veterano como Julio Comesaña no se puede dejar de lado. Es alguien muy importante e interesante para dar un montón de conocimientos y eso es vital y necesario. Esto no es de jóvenes o viejos, la verdad es la capacidad”