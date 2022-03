El estratega tolimense también indicó que por Cuadrado pondría a Juan Fernando Quintero junto a James Rodríguez o a Mates Uribe. “De resto, me la jugaría con los mismos que vencieron a Bolivia, que fueron los que volvieron a la victoria”.

Frente a este tema, el técnico tolimense Hernán Torres sugirió que Wílmar Barrios entre por Gustavo Cuéllar: “Obviamente, Venezuela también va a salir a atacar y se necesita un hombre que quite rápido la pelota y en esa función veo más a Barrios”.

El seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda, aseguró que harán el mínimo de cambios con respecto al equipo que goleó a Bolivia, pese a que no podrá contar con Juan Guillermo Cuadrado, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, ni el delantero Alfredo Morelos, que se lesionó.

Si Colombia vence a Venezuela debe esperar a que Perú no supere a Paraguay, independiente de lo que suceda con Chile ante Uruguay. Pero si empata tendrá que aguardar que Chile no gane y que Perú pierda para quedarse con el repechaje.

Venezuela, por el honor

De cara a este compromiso, Rueda insistió en que el equipo planteará un juego ofensivo, pero teniendo cuidados con el ataque rival. Así mismo, recordó que los venezolanos tendrán seis jugadores que vienen descansados porque no estuvieron contra Argentina.

Sin embargo, la Vinotinto ahora es dirigida por el exseleccionador de Colombia, el argentino José Néstor Pekerman, que tiene una deuda pendiente con los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol por la forma en que manejaron su salida de la Tricolor, y no hará fáciles las cosas con el fin de sacarse esa “espinita”.

Duelos entre los 2 técnicos

La rivalidad entre Rueda y Pekerman comenzó el 30 de marzo de 2005 por la Eliminatoria a Alemania 2006. Rueda estaba al frente de una Selección Colombia que no había empezado bien la fase clasificatoria, razón por la cual fue despedido Francisco Maturana y Reinaldo lo relevó en esa función.

Los juegos en Venezuela

Colombia y Venezuela se han enfrentado en ocho oportunidades por las eliminatorias en ese país, de las cuales dos veces ganó Venezuela, en 5 ocasiones igualaron y únicamente una vez ganó Colombia.

Esa victoria fue camino a Francia 1998, el 15 de diciembre de 1996, con marcador de 2-0, con goles de Jorge Bermúdez e Iván René Valenciano.

Así que Colombia deberá romper 25 años sin triunfos oficiales allí para aspirar al repechaje.

Respecto a esa estadística, el central Carlos Cuesta mantiene claro porque ellos son los que deben cambiar esa historia. “Tenemos una Selección fuerte, con mucho talento, con jugadores que se conocen desde hace tiempo, pero lo más importante es el deseo de estar en el Mundial, y ese es el argumento número uno. Es el sueño de los que van a estar en su tercer Mundial, los que estarán en su segundo y de nosotros, los más jóvenes, que queremos asistir por primera vez”, aseguró

El exfutbolista Alexis Mendoza, quien hizo parte de la Eliminatoria para Francia, recordó que en aquella ocasión, cuando consiguieron el último triunfo ante Venezuela en ese país, había un equipo de mucho carácter y experiencia, que hizo valer su superioridad sobre los venezolanos. “Hay que dejar de pensar siempre en que Venezuela se juega un partido aparte contra Colombia, nosotros tenemos mejores jugadores y, juguemos allá o acá, hay que demostrarlo. Además es de la única forma que seguiremos con opciones de clasificar”.

Mendoza dijo que, más allá que se presente el resultado que necesita Colombia entre Perú y Paraguay, hay que cerrar bien la Eliminatoria y hacer la tarea.

Hamilton Ricard también hizo parte de ese proceso e indicó que la Selección de hoy tiene mayores argumentos para superar a Venezuela.

“Es claro que nuestros jugadores están en mejores equipos y enfrentan a la última de la Eliminatoria, eso lo deben reflejar y si no es así el fracaso será peor; una cosa es quedarse por fuera luchando y otra dando vergüenza”.

Ricard manifestó que lastimosamente a la Selección le tocó como los malos alumnos que dejan para el final la posibilidad de ganar el año: “Tuvimos todo para no estar sufriendo en esta instancia, pero no aprovechamos las oportunidades y ahora nos tocó sufrir”.

El exatacante, que jugó en la Premier League, agregó que no hay que dejarse amedrentar porque ellos dicen que se juegan un partido aparte con nosotros, o porque tienen a Pekerman, ni tampoco porque digan que Maduro (Nicolás) les va a dar un premio si le ganan a Colombia. “En la cancha son 11 contra 11 y si Colombia no es capaz de demostrar la superioridad sobre Venezuela no merecerá ir al Mundial”.

Ya están clasificados Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. No hay mañana para Colombia, Perú y Chile, y la ilusión de Qatar puede desvanecerse o fortalecerse cuando finalice la jornada