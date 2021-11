ANÁLISIS

Si no ganamos, olvidémonos de Qatar

Harold Lozano

Mundialista con Colombia en 1994 y 1998.

Colombia tiene la obligación de vencer a Paraguay, porque no puede dar más ventaja y no se puede confiar de que ellos ya están eliminados. Siempre he dicho que estos equipos pueden dañarle el caminado a otras selecciones. En condición de local hay que hacer la diferencia, no hay margen de error de acá en adelante, porque ya sabemos que la derrota ante Brasil y los tres empates nos han dejado en una posición incómoda. El triunfo nos mantendría dentro de los 4 primeros o en zona de repechaje. Si es un triunfo abultado mucho mejor por la diferencia de gol que nos daría más tranquilidad. Es preocupante cuando en cuatro fechas no marcas gol y más con los delanteros que tenemos que en sus clubes son goleadores, pero vienen a la Selección y no marcan ni generan oportunidades, genera inquietud que nuestra selección carezca de esto. Eso depende cómo estén trabajando en el seno de la Selección y cómo los estén aprovechando. Los paraguayos son futbolistas que manejan un gran orgullo propio y tienen iniciativa. Con los hermanos Schelotto en el cuerpo técnico ellos les van a imprimir el deseo de ganar porque donde han ido siempre han querido triunfar, también el ADN del argentino que lo van a juntar con la garra que posee el paraguayo, entonces va a ser un partido muy difícil, y más allá de que tengan posibilidades de clasificar o no, ellos quieren terminar bien la Eliminatoria. No hay que confiarse y tener muy claro que de local hay que sacra diferencia. Esperemos que los nuestros encuentren el camino al gol rápidamente para evitar que se complique el juego. De llegar a darse una derrota ya para nosotros sería un fracaso local y me atrevo a decir que quedaríamos eliminados, porque ya no alcanzaría con ganar los 2 juegos que restarían de local y afuera hay otros dos rivales muy duros como Argentina y Venezuela.