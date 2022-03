Los del altiplano son dirigido por el venezolano César Farías, que convocó prácticamente un plantel sub 23, y solo hay un futbolista supera esta edad, el camerunés nacionalizado, Marc Enoumba de 29 años.

Además de lo anterior, para que se complete el milagro, deberán esperar que Perú y Chile no ganen ninguno de los duelos que tienen por delante. Sí pueden empatar y eso le serviría a Colombia para pensar en el repechaje, pero no conseguir los dos triunfos significa resignar por completo las aspiraciones de clasificar.

Fichas para tener en cuenta

Salamanca también habló de la presencia de jóvenes entre 20 y 21 años, y adelantó que los delanteros serían Henry Vaca y César Menacho, el primero del club The Strongest y el segundo del Jorge Wilstermann.

El periodista boliviano, Germán Salamanca, director del programa Guía del Deporte, le contó a EL COLOMBIANO la expectativa que hay con este seleccionado. “Son jóvenes, no están los grandes como Marcelo Martins, Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo, Alejandro Chumacero, entre otros. Farías ha visto conveniente que solamente jueguen los chicos. Sin embargo, frente a Brasil parece que convocará a Martins”.

Entres los jóvenes convocados por Bolivia destaca la presencia de José María Carrasco, defensa de la Universidad de Chile que vuelve tras varios meses por lesión, además la llegada de Jaumé Cuellar, jugador del Lugo de España que no estuvo en la pasada jornada.

La Venezuela de Pekerman

Después de enfrentar a los bolivianos, Colombia deberá viajar a territorio patriota para cerrar la Eliminatoria frente a los venezolanos, el martes 29 de marzo.

El técnico argentino José Pekerman, únicamente ha dirigido dos partido y en la presente fase clasificatoria. Debutó con una victoria 4-1 sobre Bolivia, y después perdió por idéntico marcador frente a Uruguay.

El estratega pidió a los medios de ese país y a la gente creer en el proyecto. “Tenemos jugadores comprometidos y un gran equipo de trabajo”, dijo a la prensa.

Hasta acá no tiene un modelo de juego y sistema definido, pero sí conceptos muy arraigados que le hacen reconocerse como un técnico al que le gusta el juego pausado y elaborado.

Los equipos de Pekerman han utilizado distintos esquemas en función de los jugadores y los rivales.

En Argentina destacaba por las transiciones rápidas, partiendo de un 4-3-1-2 que, por momentos, variaba a 4-4-1-1 con un enganche, generador de juego y definidor.

En Colombia pasó al 4-4-2 en rombo o 4-2-3-1 y 4-4-2 con la libertad de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, ambos como creativos.

Según el analista deportivo venezolano , Richard Méndez, Pekerman solventa este nuevo proyecto en jugadores como Wuilker Faríñez, Fernando Aristeguieta, Yangel Herrera, Darwin Machís, Tomás Rincón, Jéfferson Soteldo y Salomón Rondón.

Precisamente Rondón se refirió a lo que significa el duelo con Colombia: “Hay que atacar a Colombia por todos lados. Es un clásico, lo he vivido en muchas ocasiones y es un partido especial”, mencionó el atacante.

Así que aunque Bolivia y Venezuela no estén bien en la tabla de posiciones, son dos selecciones que no tienen nada que perder y no le facilitarán las cosas a la Tricolor