1. Logros, técnica y liderazgo de David

Los 4 títulos (3 de Liga y uno Copa Colombia) conseguidos con el Independiente Medellín, aparte del cariño de la fanaticada, ratificado en un sondeo con los lectores de EL COLOMBIANO en los últimos días a través de las redes sociales, ubican a David González como el mejor arquero en los 106 años de historia del club rojo.

En el mismo equipo que debutó como profesional en 2002 y que dejó en 2019 para vincularse este año al Cali, el “Gran David”, como los llaman algunos de los fans, estuvo en dos momentos que la afición recuerda con especial interés: la estrella del Finalización de 2002 después de una lucha de 45 años sin corona bajo el mando de Víctor Luna y la final del Apertura de 2004 que le ganó al Atlético Nacional con la orientación de Pedro Sarmiento.

Muy cerca de los afectos de González está el actual técnico Aldo Bobadilla, por encima del legendario Efraín Sánchez, bicampeón con el Poderoso (ver ranquin).

Miguel Cadavid, exarquero y ahora entrenador, asegura para él, así el fútbol sea un deporte colectivo, los más destacados siempre serán los que mejores registros acumules. Y a González le suma el tercer lugar en la Copa Libertadores de 2003.

“La gente también recuerda mucho al “Caimán” y a Bobadilla, pero para mí, lejos, años luz, está David, así sea resistido por mucha gente, pero eso ya es de gustos”.

Este especialista agrega que aparte de las condiciones técnicas, físicas y tácticas que debe tener un guardavallas, necesita liderazgo y ascendencia dentro del grupo y, según él, eso lo reúne González, que fue capitán del barco escarlata.

1. Con humildad llegó a la cima

Franco Armani llegó a Nacional en 2010 cuando al verde lo dirigía Ramón Cabrero (q.e.p.d.) y después de una pretemporada en Argentina, en la que enfrentaron a Deportivo Merlo, club en el que Franco tapaba. Tras su actuación, Nolberto Peluffo (director deportivo) y Juan Carlos de la Cuesta (presidente) lo recomendaron. Llegó tímido, irradiaba humildad. Era el quinto arquero después de Gastón Pezzuti, Eduardo Blandón, Carlos Pérez y Christian Vargas. “Daba ejemplo con sus ganas diarias de superarse, uno lo veía y sabía que iba a llegar lejos”, recuerda Pezzuti. Su primera oportunidad de jugar, llegó con Santiago Escobar en la Copa Colombia de 2011. Sin embargo, fue solo hasta 2013, con Juan Carlos Osorio, que empezó a brillar. Así lo recordó Armani en una charla de Instagram. “El profe me había dado la oportunidad de jugar dos partidos de Liga contra Pasto e Itagüí, anduve bien y me dio continuidad y salimos campeones”. Tras la salida de Pezzuti agarró el arco y ganó 13 títulos: seis de liga, tres por la Copa Colombia y dos de Superliga, una Libertadores y una Recopa. Esas actuaciones lo llevaron al River argentino y a la Selección, con la que disputó el Mundial de Rusia-2018. Prometió retirarse en el verde. René Higuita, quien estuvo muy cerca de él en el sondeo que realizó este diario y a quien tal vez las nuevas generaciones no lo vieron en su mejor momento, reconoce las virtudes del guardameta argentino. “Siempre que me comparan con Franco, me da vergüenza, ojalá yo hubiera sido la mitad de trabajador y profesional. Es humilde y dedicado, además de ser un extraordinario ser humano”.